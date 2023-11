https://fr.sputniknews.africa/20231122/un-artefact-marocain-deniche-dans-un-ancien-camp-de-concentration-en-espagne-1063728568.html

Un artefact marocain déniché dans un ancien camp de concentration en Espagne

Un artefact d’origine marocaine a été déniché lors de fouilles en Espagne. Il s’agit d’une pièce, datée de 1930, qui a été trouvée sur le lieu d’un ancien camp... 22.11.2023, Sputnik Afrique

Un groupe d’archéologues a découvert une pièce de monnaie marocaine lors de fouilles dans un ancien camp de concentration à Albatera, en Espagne, rapporte le site El Español.Selon le média, l’archéologue Felipe Mejías mène avec d'autres collègues depuis fin 2017 des travaux sur ce site, datant de l’ère franquiste, qu’ils considèrent comme "le plus important et le plus cruel d’Espagne".Un office de gardiensD’après le site, l’artefact marocain, déniché fin octobre lors de la quatrième campagne d'exploration du lieu, est daté de 1930. La trouvaille pourrait confirmer la collaboration de soldats basés dans le nord du Maroc, qui se trouvait sous domination espagnole, avec l’armée de Franco pendant la guerre civile espagnole.Selon El Español, la localisation de cette monnaie, détectée dans une zone près de l’une des entrées du camp, confirmerait que ces soldats faisaient office de surveillants.D’après les recherches de l'archéologue Mejías, ils recevaient une prime pour abattre les prisonniers qui tentaient de s'échapper du camp.En outre, des munitions de calibre 16, utilisées au XIXe siècle, ont également été retrouvées sur le lieu.

