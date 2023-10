https://fr.sputniknews.africa/20231022/une-scene-du-nouvel-an-egyptien-decouverte-au-plafond-dun-temple-vieux-de-2200-ans-1062997986.html

Une scène du Nouvel An égyptien découverte au plafond d'un temple vieux de 2.200 ans

Une scène du Nouvel An égyptien découverte au plafond d'un temple vieux de 2.200 ans

Au cours des travaux de restauration d’un temple égyptien érigé il y a plus de 2.000 ans, des archéologues ont découvert sur une peinture représentant des... 22.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-22T15:01+0200

2023-10-22T15:01+0200

2023-10-22T15:01+0200

afrique

egypte

nouvel an

peinture

fresques

archéologie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/16/1062997652_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_4d4f8480b40a262dd35a6b8a83f5cbaf.jpg

Une équipe de chercheurs a trouvé une étonnante scène du Nouvel An peinte par les anciens Égyptiens sur le plafond du temple d’Esna, relate l’Université allemande de Tübingen dans un communiqué.La découverte a été faite par des archéologues égyptiens et allemands lors des travaux de restaurations du bâtiment, construit il y a environ 2.200 ansSelon le texte, ces fresques représentent les divinités égyptiennes Orion, Sothis et Anukis, chacune dans un bateau, et la déesse du ciel Nut avalant le soleil du soir.D’après le communiqué, cela représente une mythologie qui détaille le Nouvel An égyptien.D’après le professeur Christian Leitz de l'Institut d'études du Proche-Orient ancien de l'Université de Tübingen, "Sirius est invisible dans le ciel nocturne pendant 70 jours par an, jusqu'à ce qu'il se lève à nouveau à l'est. Dans l'Égypte ancienne, ce moment correspondait au jour de l'an et annonçait également la crue annuelle du Nil".Le Nouvel An dans l’Égypte ancienne avait lieu à la mi-juillet selon notre calendrier, a expliqué M.Leitz auprès de Live Science.

afrique

egypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, egypte, nouvel an, peinture, fresques, archéologie