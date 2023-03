https://fr.sputniknews.africa/20230323/des-peintures-representant-les-cieux-decouvertes-dans-un-temple-egyptien--photos-1058291995.html

Des peintures représentant les cieux découvertes dans un temple égyptien – photos

Des peintures représentant les cieux découvertes dans un temple égyptien – photos

Des images représentant des planètes et des signes du zodiaque ont été découvertes et restaurées par des chercheurs allemands et égyptiens à 60 km de Louxor... 23.03.2023

Une équipe de chercheurs du ministère égyptien du Tourisme et des antiquités et de l'université Tübingen a découvert une nouvelle série de peintures en relief au plafond lors de travaux de restauration dans le temple d'Esna, rapporte un communiqué universitaire.Ce temple, également connu sous le nom de Khnoum, se trouve à Esna, à 60 kilomètres au sud de Louxor, en Égypte.C'est un complexe dédié au dieu égyptien Khnoum et à ses épouses Menhit et Nebtu, leur fils, Heka, et la déesse Neith.Une couche préservatriceAu cours des travaux de restauration, les chercheurs ont réussi à restaurer complètement et à recolorer une représentation du ciel. Les peintures, exécutées en relief, comprennent une représentation complète des signes du zodiaque. D'autres montrent les planètes Jupiter, Saturne et Mars, ainsi qu'un certain nombre d'étoiles et de constellations utilisées dans l'Antiquité pour mesurer le temps.Le temple a été construit à l'époque ptolémaïque dans la ville d'Esna, qui pendant l'Antiquité était connue sous le nom de Latopolis. Au fil des siècles, les reliefs et leurs couleurs se sont recouverts d'une couche de terre et de suie, ce qui les a préservés pendant près de 2.000 ans.Un apport des Grecs?Les représentations du zodiaque sont très rares dans les temples égyptiens. Le zodiaque lui-même appartient à l'astronomie babylonienne et n'apparaît en Égypte qu'à l'époque ptolémaïque, explique Christian Leitz, directeur du département d'égyptologie de l'université de Tübingen, sur le site de l'établissement.Les archéologues suggèrent que le système des signes du zodiaque et leurs constellations associées ont été introduits en Égypte par les Grecs. Ces signes ont ensuite été utilisés pour décorer des tombes privées et des sarcophages. Ils étaient rares dans la décoration des temples: à part Esna, il ne reste que deux versions complètement préservées, toutes deux de Dendérah, expliquait M.Leitz.En plus du zodiaque et des constellations d'étoiles, la restauration a révélé des images colorées de serpents, de crocodiles et de diverses bêtes fabuleuses, dont un serpent à tête de bélier et un oiseau à tête de crocodile, avec la queue d'un serpent et quatre ailes. Lors de la restauration, les chercheurs ont également découvert des inscriptions jusqu'alors inconnues. Les travaux sont en cours depuis cinq ans.

