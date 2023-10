https://fr.sputniknews.africa/20231021/les-secrets-dune-reine-de-legypte-ancienne-perces-lors-des-fouilles-1062976110.html

Les secrets d’une reine de l’Égypte ancienne percés lors des fouilles

Les secrets d'une reine de l'Égypte ancienne percés lors des fouilles

Elle aurait été la première femme pharaon, bien avant la reine Hatchepsout, supposent les chercheurs qui étudient la tombe de Meret-Neith, une reine de... 21.10.2023, Sputnik Afrique

Une équipe germano-autrichienne estime que la reine Meret-Neith, dont la tombe a été découverte à Abydos, en Égypte, a été une figure historique remarquable de la première dynastie (environ 3.000 avant notre ère), annoncent les chercheurs dirigés par l'archéologue Christiana Köhler de l'université de Vienne.Les scientifiques vont même jusqu’à supposer qu’elle était la première femme pharaon de l'Égypte antique, bien avant la reine Hatchepsout, appartenant à la XVIIIe dynastie. En tout cas, la reine Meret-Neith était la seule femme à avoir sa propre tombe dans le premier cimetière royal d'Égypte à Abydos.Grâce aux inscriptions on apprend que Meret-Neith était responsable des bureaux du gouvernement central tels que le trésor, ce qui appuie l'idée de son rôle particulier. Sa véritable identité reste pourtant un mystère.Dans un communiqué, l’équipe précise qu’en plus de la chambre funéraire, le complexe de Meret-Neith comprend les tombes d’une quarantaine de courtisans et serviteurs et qu’il a été construit en briques de boue non cuites, en argile et en bois.Un vin vieux de 5000 ansPrécédemment, l’équipe d’archéologues avait trouvé à l’intérieur de la tombe une quantité impressionnante de jarres de vin en bon état. Certaines cruches sont en encore fermées et contiennent des restes de vin vieux de 5000 ans.

