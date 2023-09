https://fr.sputniknews.africa/20230927/une-decouverte-importante-faite-au-sein-de-la-pyramide-de-sahoure-en-egypte-1062393978.html

Une découverte "importante" faite au sein de la pyramide de Sahourê en Égypte

Une série de pièces ayant fait office de réserves a été découverte à l’intérieur de la pyramide de Sahourê en Égypte, lors des travaux de restauration et de... 27.09.2023, Sputnik Afrique

Une équipe d’archéologues égyptiens et allemands a découvert huit salles de stockage dans la pyramide de Sahourê, dans la province égyptienne de Gizeh, a annoncé le 26 septembre le ministère local du Tourisme et des Antiquités dans un communiqué.Selon l’instance, le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mostafa Waziri, a qualifié cette découverte d’"importante". C’est parce qu’elle permet de mieux comprendre l'aménagement intérieur du complexe pyramidal du roi Sahourê, deuxième souverain de la Ve dynastie, qui date de 2.400 avant J.-C.Ces pièces ont été retrouvées lors de travaux de restauration et de conservation à l'intérieur du tombeau mal conservé.M.Waziri a ajouté que ces salles seraient ouvertes aux visiteurs dans un proche avenir.D’après le ministère, bien que les parties nord et sud des sites de stockage aient été gravement endommagées, des vestiges des murs d'origine et des parties du sol sont encore visibles.Deux temples submergésRécemment, les autorités égyptiennes avaient fait savoir que des archéologues égyptiens et français avaient repéré deux temples antiques engloutis lors de fouilles sous l'eau dans la baie d'Aboukir, près de la côte d'Alexandrie. Il s’agit de celui d'Aphrodite et de celui du dieu de l’air Amun. Des objets précieux avaient également été retrouvés dans les deux sites.

