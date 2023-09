"Parfum d'éternité": l’odeur d’une momie égyptienne révélée par des chercheurs

https://fr.sputniknews.africa/20230903/parfum-deternite-lodeur-dune-momie-egyptienne-revelee-par-des-chercheurs--1061835446.html

Une équipe internationale de scientifiques a réussi à recréer la composition et l’odeur des baumes utilisés il y a environ 3.500 ans pour la momification de Senetnay, une noble égyptienne, dont les restes ont été découverts dans la vallée des Rois en Égypte en 1900. Cette femme a été la nourrice du pharaon Amenhotep II (XVIIIe dynastie égyptienne) pendant sa petite enfance, et a vécu aux alentours de 1.450 avant J.-C.Selon une étude publiée dans la revue Scientific Reports, les ingrédients du parfum de la substance impliquée dans le processus de ce rituel ont été révélés grâce aux technologies modernes.Un mélange particulierLes chercheurs ont ainsi pu déterminer que le mélange comprenait de la cire d'abeille, du bitume, des résines d’arbres, de la coumarine (une substance dont l'arôme rappelle celui de la vanille) et de l'acide benzoïque, ainsi que des résines de dammar ou de pistachier.L’auteure principale de l’étude et doctorante à l'institut Max Planck de géoanthropologie Barbara Huber a noté auprès de New Scientist qu’il s’agissait du baume de momification le plus complexe trouvé pour cette période de l’histoire de l’Égypte ancienne. Selon elle, l'odeur est si sophistiquée qu'elle l'a surnommée "l'odeur de l'éternité".D’après New Scientist, ce travail permet de mieux comprendre comment l'Égypte ancienne traitait ses morts, et les produits utilisés permettent également d'en savoir plus sur le type de commerce effectué par le pays à l’époque.

