Des amphores de vin vieilles de 5.000 ans découvertes en Égypte - photos

Lors des fouilles menées dans une nécropole égyptienne, un groupe d’archéologues a déterré des dizaines de jarres en bon état qui conservaient du vin qui... 01.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-01T19:43+0200

2023-10-01T19:43+0200

2023-10-01T21:05+0200

Des archéologues ont découvert des centaines de jarres contenant des restes de vin vieux de 5.000 ans lors de fouilles dans la province de Sohag, dans le centre de l'Égypte, a indiqué le ministère du Tourisme et des antiquités du pays.Les récipients sont de grande taille et en bon état, a indiqué le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités d'Égypte, Moustafa Waziri. Il a également souligné que l'âge du vin contenu à l’intérieur était d'environ 5.000 ans.En plus de cela, du mobilier funéraire a également été découvert lors des fouilles, a ajouté l’instance égyptienne.

