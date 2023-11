https://fr.sputniknews.africa/20231122/quand-washington-fait-le-tri-des-coups-detat-gambie-non-ukraine-oui-moscou-explique-1063732738.html

Quand Washington fait le tri des coups d’État: Gambie non, Ukraine oui… Moscou explique

Dix ans après, l’Euromaïdan en Ukraine qui a entraîné un coup d’État dans ce pays, la diplomatie russe a rappelé pourquoi les États-Unis n’avaient pas condamné... 22.11.2023, Sputnik Afrique

Les États-Unis "ne condamnent que les tentatives de coups d'État dans les pays du monde où ils ne participent pas eux-mêmes" comme cela s'est produit en Gambie en 2014. Dans le même temps, les États-Unis n'ont pas condamné des événements similaires survenus en Ukraine la même année, a déclaré ce 22 novembre Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Deux poids deux mesuresPour argumenter le flagrant délit du "deux poids, deux mesures" américain, la porte-parole a rappelé qu’en 2014, après la tentative de coup d’État en Gambie, Washington a affirmé qu’il condamnait catégoriquement "toute tentative de prise de pouvoir par des moyens non constitutionnels".Faisant le parallèle à la période des manifestations d’Euromaïdan à Kiev de 2014, qui a été suivie par le renversement du Président légitimement élu et une crise de plusieurs années en Ukraine, la porte-parole a fait remarquer la coïncidence de la non-condamnation américaine à l'époque.Mme Zakharova a rappelé qu’au lieu de condamner ce coup d’État à Kiev, Washington l’avait qualifié de "révolution démocratique".Le 21 novembre marquait le 10e anniversaire de l’Euromaïdan, une série de manifestations massives qui a duré plus de trois mois en Ukraine en réponse à la suspension des préparatifs pour la signature d'un accord d'association entre Kiev et l'Union européenne (UE).

