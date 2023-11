https://fr.sputniknews.africa/20231122/apres-une-escale-en-algerie-une-fregate-russe-arrive-en-mediterranee-orientale-1063733340.html

Après une escale en Algérie, une frégate russe arrive en Méditerranée orientale

Après une escale en Algérie, une frégate russe arrive en Méditerranée orientale

Après une escale de plusieurs jours dans le port d’Alger, la frégate russe Amiral Grigorovich est arrivée à la base navale de Tartous en Syrie. Le navire se... 22.11.2023, Sputnik Afrique

La frégate Amiral Grigorovich est arrivée sur la base de Tartous en Syrie pour participer dans une mission en Méditerranée orientale, a annoncé ce 22 novembre le ministère russe de la Défense.Très bientôt, la frégate commencera à remplir en mer les tâches assignées, en coopération avec d'autres navires de la marine en Méditerranée orientale. Elle aura pour mission de garantir la sécurité de la navigation civile dans cette zone, affirme l’instance.Une escale dans un port algérienAvant de rejoindre la base en Syrie, l’Amiral Grigorovich s’est arrêté à Alger du 12 au 14 novembre pour se réapprovisionner et laisser son équipage se reposer quelques jours. L’escale a servi à renforcer les liens entre Moscou et Alger dans le secteur naval.Il y aurait derrière cet acte un signe de l’Algérie qui ambitionne d’acheter ce modèle de bâtiment, a déclaré à Sputnik Afrique Akram Kharief, expert algérien en sécurité et en défense, fondateur du site d'information militaire Menadefense.Pour rappel, la frégate mise en service en 2016 appartient à la flotte de la mer Noire. Le bâtiment est doté de missiles de croisière à longue portée Kalibr et pourrait éventuellement porter des missiles hypersoniques Zircon.

