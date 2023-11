https://fr.sputniknews.africa/20231118/une-fregate-russe-fait-escale-en-algerie-1063639153.html

Une frégate russe fait escale en Algérie

Une frégate russe fait escale en Algérie

La frégate russe Amiral Grigorovitch a mouillé l’ancre dans le port d’Alger, pour un réapprovisionnement. Une escale technique qui participe au renforcement de... 18.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-18T19:35+0100

2023-11-18T19:35+0100

2023-11-18T19:35+0100

À bon port. La frégate russe Amiral Grigorovitch a pu profiter des relations cordiales entre Alger et Moscou pour faire relâche en Algérie, rapporte le ministère russe de la Défense. Le navire s’est en effet arrêté à Alger pour se réapprovisionner et laisser l’équipage au repos quelques jours durant.Le commandement de la frégate a participé à des réunions protocolaires avec la circonscription navale de la Marine algérienne, la base navale et la direction du port. Cette escale renforce encore les liens entre la Russie et l’Algérie dans le secteur maritime, a souligné le ministère.Collaboration maritimeLa Russie et l’Algérie ont déjà noué des liens forts dans le secteur naval. Les deux pays ont notamment participé à plusieurs exercices militaires conjoints. Une opération de quatre jours avait ainsi été menée en Méditerranée, en octobre 2022. L’Amiral Grigorovitch avait pris part à une autre série de manœuvres communes en 2021.La frégate russe Amiral Gorсhkov, équipée de missiles hypersoniques Zircon, avait quant à elle fait escale dans le port d’Oran, le 4 septembre dernier.

