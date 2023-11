https://fr.sputniknews.africa/20231114/les-dessous-de-lescale-dune-fregate-russe-au-port-dalger-1063543588.html

Les dessous de l’escale d’une frégate russe au port d’Alger

L’arrivée au port d’Alger de l'Admiral Grigorovich, navire de guerre russe, pourrait être un signe annonciateur d’une commande de ce modèle de frégate, indique... 14.11.2023, Sputnik Afrique

L’Algérie semble s’intéresser à la frégate russe Admiral Grigorovich, qui est récemment arrivée au port d’Alger pour une escale, considère auprès de Sputnik Afrique Akram Kharief, expert algérien en sécurité et en défense, fondateur du site d'information militaire Menadefense.Cette escale "préfigure peut-être un achat, une commande ferme par l’Algérie de ce modèle de frégate", avance-t-il.Le navire de guerre est arrivé à Alger le 12 novembre pour une escale de 2 jours. La manœuvre "vise à renforcer la coopération militaire conjointe entre nos forces navales et la marine russe", avait alors fait savoir le ministère algérien.Mise en service en 2016, la frégate Admiral Grigorovich appartient à la flotte de la mer Noire. Le bâtiment est doté de missiles de croisière à longue portée Kalibr et pourrait éventuellement porter des missiles hypersoniques Zircon.Coopération avec la ChineLa coopération dans le domaine des armements avec la Chine est également un axe important pour l’Algérie, poursuit Akram Kharief. Saïd Chengriha, chef d'État-Major de l'armée algérienne, vient d’effectuer une visite officielle en Chine.Ce déplacement intervient à la demande des Chinois, souligne-t-il, car Pékin est à la recherche d’une nouvelle stratégie avec l’Algérie."Il semble que Pékin et le complexe industriel chinois soient très intéressés par le marché algérien et ses capacités à la fois en termes de fabrication et en termes de marché en lui-même", selon l’expert.

