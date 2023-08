Le sommet des BRICS, qui n’a pas encore débuté, "a déjà gagné"

https://fr.sputniknews.africa/20230819/le-sommet-des-brics-qui-na-pas-encore-debute-a-deja-gagne-1061447811.html

Avant même son ouverture, le sommet des BRICS peut déjà être considéré comme une "réussite", vu le nombre des pays intéressés à rejoindre le groupe. Celui-ci... 19.08.2023, Sputnik Afrique

Le XVe sommet des BRICS débutera en Afrique du Sud dans deux jours. Contactés par Sputnik Afrique, deux experts expliquent la montée d’intérêt autour du format du groupe du cinq.Plus de 20 pays ont exprimé leur volonté de rejoindre l’organisation, a récemment fait savoir la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor. Parmi les candidats figurent plusieurs pays africains -comme l’Algérie, l’Égypte, l’Éthiopie, le Sénégal et le Nigeria- ainsi que l’Iran, la Turquie ou l’Indonésie.Nouveau dealAu sein des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), il y a des "pays qui sont diamétralement différents en matière d’idéologie, en matière de relations avec différents pays", rappelle Akram Kharief, ironisant sur le fait que "cette situation-là fait que ce sommet [qui aura lieu du 22 au 24 août à Johannesburg, ndlr] a déjà gagné".Ainsi, l'Inde et la Chine s’unissent au sein des BRICS "avec une vision économique et politique futures", poursuit-t-il. Cela témoigne de l’échec du modèle de la domination des États-Unis et des institutions issues des accords de Bretton Woods.Actuellement, "il faut un nouveau deal" global entre les pays du Nord et du Sud, insiste-t-il, car "il faut de la place pour tout le monde, il faut un avenir pour tout le monde".Un système qui permettra le développement de l’AfriqueLes BRICS constituent aujourd'hui une sorte d'alternative à un système qui n’a jamais permis aux pays africains de se développer, avance Benoît Ngom.

