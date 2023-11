https://fr.sputniknews.africa/20231122/aide-occidentale-a-lukraine-et-israel--lotan-est-completement-a-genoux-1063728716.html

Aide occidentale à l’Ukraine et Israël : "l’Otan est complétement à genoux"

Aide occidentale à l’Ukraine et Israël : "l’Otan est complétement à genoux"

L’Alliance atlantique n’a pas "les moyens de mener des conflits de haute intensité sur deux fronts, en Ukraine et au Proche-Orient", affirme à L’Afrique en... 22.11.2023, Sputnik Afrique

Aide occidentale à l’Ukraine et Israël : «l’Otan est complétement à genoux» L’Alliance atlantique n’a pas «les moyens de mener des conflits de haute intensité sur deux fronts, en Ukraine et au Proche-Orient», affirme à L’Afrique en marche le général Taoufik Didi, retraité de l’Armée nationale tunisienne. Il estime que «le Président Biden ne va pas tarder» à siffler la fin de la partie.

Les faibles moyens militaires que les États-Unis et leurs alliés ont dépêché au large d’Israël et de Gaza, soit deux groupes porte-avions, "dénotent d’une fragilité accrue de l’Otan, notamment depuis le début de l’Opération spéciale militaire russe en Ukraine en février 2022, plus qu’autre chose", indique à Radio Sputnik Afrique le général Taoufik Didi, retraité de l’Armée nationale tunisienne (ANT), expert en sécurité et en Défense. Il souligne que "l’Alliance atlantique est complétement à genoux. L’Otan s’est considérablement décarcassé à cause de l’aide qu’il avait apporté à l’Ukraine contre la Russie, puisant dans ses réserves stratégiques d’armes et de munitions, sur fond d’une incapacité de l’industrie militaire occidentale à relever le niveau, aussi bien en production qu’en qualité, des stocks épuisés des pays membres".Enfin, l’expert en sécurité internationale et en Défense estime que "le Président Biden, qui est en perte de vitesse quant à l’élection de novembre 2024 à cause du conflit à Gaza et de son soutien inconditionnel à Israël, va faire tout son possible pour arrêter la guerre. Biden a donné un sursis de deux semaines à Netanyahou pour faire aboutir son opération à Gaza et réaliser ses objectifs. Au-delà de cette durée, il y a un immense risque qu’une guerre régionale se déclenche, dont les Occidentaux seraient les plus impactés économiquement, financièrement et militairement à cause déjà de leur échec en Ukraine".- Dans cette émission vous écouterez également l’analyste géopolitique français Cyrille De Lattre sur le contenu de l’article du Président Joe Biden dans le Washington Post sur les conflits en Ukraine et à Gaza.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

