Les États-Unis tentent de faire passer les pays opposants à leur hégémonie pour des "maux", a fait savoir auprès de Sputnik un analyste politique serbe interrogé au sujet de l’article de Joe Biden publié dans le Washington Post.Tout de même, le dirigeant américain reconnaît le fait que les États-Unis mènent une guerre par procuration contre la Russie, poursuit l'expert. Un aveu nécessaire afin d’expliquer à la population pourquoi il est si important de continuer à fournir une assistance militaire à l'Ukraine, ce qui représente un certain intérêt stratégique pour l'Amérique elle-même.Dans son ensemble, le texte de Biden est rempli de rhétoriques dénuées de sens tentant de justifier l’échec de la politique étrangère américaine, indique M. Pavlović.Selon lui, la position américaine est aujourd'hui beaucoup plus faible qu'elle ne l'était lorsqu'elle a provoqué le conflit en Ukraine. Elle s’explique aussi par son soutien à la campagne militaire de Netanyahou, qui s'est transformée en un nettoyage ethnique à Gaza qui est condamné sans équivoque, même par les citoyens israéliens et américains, note-t-il.Ingérence dans la politique palestinienneQuant à l’éventuel futur de la Palestine, un autre politologue a estimé que les observations de Joe Biden désignent l’intention américaine de former avec ses alliés européens et Israël un nouveau gouvernement après les hostilités à Gaza:Le 18 novembre, Joe Biden avait écrit une tribune dans le Washington Post, déclarant que les États-Unis étaient "la nation essentielle", sur laquelle le "monde compte pour résoudre les problèmes de notre époque". Dans ce texte, il s’était par ailleurs félicité une nouvelle fois des livraisons d’armes américaines à Kiev et avait proposé une solution à deux États pour régler la crise israélo-palestinienne.

