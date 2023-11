https://fr.sputniknews.africa/20231121/un-drone-a-decollage-vertical-avec-design-unique-presente-en-chine---video-1063704332.html

Un drone à décollage vertical avec design unique présenté en Chine - vidéo

Un drone à décollage vertical avec design unique présenté en Chine - vidéo

Pékin a dévoilé un drone doté de deux kits d'ailes parallèles, capable de décoller et d'atterrir verticalement. L'appareil entièrement développé par une équipe... 21.11.2023

Un nouveau drone qui effectue des décollages et des atterrissages verticaux grâce à deux paires d’ailes parallèles a été présenté à la 25e édition du salon China Hi-Tech Fair, relate la China Global Television Network (CGTN), chaîne d’information chinoise.Le nouvel appareil a été développé de manière indépendante par l'Institut d'optique, de mécanique fine et de physique de Changchun (CIOMP), lui-même rattaché à l'Académie chinoise des sciences. Il est premier du genre au monde, précise la CGTN.Les caractéristiques de l’appareilLa capacité de charge du drone varie entre 17 à 18 kilogrammes et son autonomie est d’environ quatre heures. Avec une charge, le poids de l’appareil peut atteindre 50 kilogrammes, a détaillé Liao Dongpo.Le drone est alimenté par des batteries au lithium. Les voilures tournantes procurent une portance vers le haut lorsque l’appareil décolle verticalement et une poussée horizontale lorsqu'il vole. L’efficacité énergétique élevée permet au drone d'avoir une bonne capacité de charge et assure une longue durée de vie de la batterie, indique la CGTN.L’équipe du CIOMP a réussi à faire décoller et atterrir le drone à une température extrêmement basse de moins 40 degrés Celsius, à une altitude de 5.500 mètres et dans des vents allant jusqu’à la force 7. Ces performances dépassent plusieurs limites pour un véhicule aérien sans pilote, a noté Liao Dongpo.Le drone peut être utilisé pour assurer la sécurité des centrales électriques, des oléoducs et gazoducs, ainsi que dans les domaines de la sylviculture, des missions de secourisme, de l'arpentage et de la cartographie.Une exposition d’envergure, vitrine de technologies de pointeLe 25e salon China High-Tech Fair (CHTF) s’est tenu à Shenzhen, ville dans le sud de la Chine, du 15 au 19 novembre.Cet événement considéré comme le premier salon technologique de Chine, a attiré quelque 248.000 visiteurs, une fréquentation en hausse par rapport à l’édition précédente, selon le site officiel du forum.Cette année, Shenzhen a accueilli plus de 4.000 exposants de 105 pays et régions, un record. Neuf pays participant à l'initiative "la Ceinture et la Route", dont la Hongrie, le Kenya, la Russie et la Serbie, ont monté leurs stands.Plus de 2.000 entreprises ont participé à l’exposition avec leurs produits et technologies de pointe. Le salon a proposé 132 importantes activités permettant de présenter 681 nouveaux produits. L’événement a généré un montant de transactions commerciales à hauteur de 37,28 milliards de yuans (5,19 milliards de dollars).

