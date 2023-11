Erdogan en Algérie: voici quels accords ont été signés - vidéo

https://fr.sputniknews.africa/20231121/erdogan-en-algerie-voici-quels-accords-ont-ete-signes---video-1063711375.html

Alger et Ankara ont signé plusieurs accords mutuels lors de la visite officielle du Président turc en Algérie, selon la présidence turque. Plusieurs domaines... 21.11.2023, Sputnik Afrique

Les Présidents turc et algérien ont signé 12 accords et une déclaration conjointe dans le cadre de la visite officielle de Recep Tayyip Erdogan à Alger, a annoncé ce 21 novembre la présidence turque. Le groupe pétrogazier algérien Sonatrach et la société publique turque Botas se sont notamment mis d’accord sur l’achat de gaz naturel liquéfié, a annoncé le ministre turc de l’Énergie et des ressources naturelles Asparslan Bayraktar.Selon le média Algérie 360, parmi les documents signés figurent aussi des dossiers sur la coopération entre les agences spatiales algérienne et turque, sur l’utilisation des sciences et technologies spatiales à des fins pacifiques, sur le partenariat dans le domaine des archives, ainsi que sur la protection des consommateurs, l’observation et l’inspection du marché et le contrôle de la qualité des produits et services.L’agence Algérie Press Service (APS) et l’agence d’information turque Anadolu ont aussi signé un accord, tout comme entre l’institution hospitalière spécialisée dans les grands brûlés de Zeralda et l’hôpital municipal de Başak à Istanbul.Par ailleurs, Alger et Ankara ont signé une déclaration ministérielle conjointe concernant l’intention de signer un accord commercial différentiel algéro-turc. Des protocoles d’accords ont été signés sur l’environnement, la production conjointe de films, les bourses d’études supérieures et la coopération dans le domaine des cérémonies.Visite officielleLe Président turc, Recep Tayyip Erdogan, est arrivé ce 21 novembre en Algérie pour une visite officielle.La délégation turque comprend les ministres des Affaires étrangères Hakan Fidan, de la Famille et des affaires sociales Mahinur Özdemir Göktas, de l'Énergie et des ressources naturelles Alparslan Bayraktar, du Trésor et des finances Mehmet Simşek, de la Défense Yasar Güler, du Commerce Ömer Bolat, des Transports et des infrastructures Abdulkadir Uraloglu, le président de l'agence nationale de renseignement (MIT) Ibrahim Kalin, le directeur de la communication Fahrettin Altun et le conseiller principal du président, l'ambassadeur Akif Çagatay Kiliç.

