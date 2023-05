https://fr.sputniknews.africa/20230528/poutine-felicite-erdogan-pour-sa-reelection-a-la-presidence-turque-1059548096.html

Poutine et Tebboune félicitent Erdogan pour sa réélection à la présidence turque

Poutine et Tebboune félicitent Erdogan pour sa réélection à la présidence turque

Peu après l’annonce des résultats préliminaires de la présidentielle en Turquie, Vladimir Poutine et Abdelmadjid Tebboune ont adressé à Recep Tayyip Erdogan... 28.05.2023, Sputnik Afrique

Le Président russe a adressé à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, ses "sincères félicitations" pour sa réélection au poste de Président. La lettre a été publiée sur le site du Kremlin, peu après l’annonce des résultats de comptage de 99% des votes du second tour de l’élection présidentielle qui a eu lieu ce 28 mai. Vladimir Poutine a aussi réaffirmé sa volonté de maintenir le "dialogue constructif sur les questions pertinentes de l’ordre du jour bilatéral, régional et international".Les constructions de la centrale nucléaire Akkuyu et du hub gazier ont été citées par le Président russe en tant que projets clés.Félicitations de Tebboune Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de félicitations à son homologue, dans lequel il a affirmé la forte volonté d'œuvrer ensemble au "renforcement continu de la coordination et de la concertation".Le chef d'État alégrien a également fait part de sa "forte volonté d'œuvrer ensemble au renforcement continu de la coordination et de la concertation pour hisser les relations bilatérales à de niveaux supérieurs au mieux des aspirations et attentes de nos deux peuples frères". Le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a également envoyé une lettre de félicitations à son homologue turc.Recep Tayyip Erdogan a obtenu plus de 52% face à son adversaire, candidat de l’opposition Kemal Kiliçdaroglu.

