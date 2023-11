https://fr.sputniknews.africa/20231120/inhumaines-un-medecin-fustige-les-sanctions-de-la-cedeao-contre-le-niger-1063681078.html

"Inhumaines": un médecin fustige les sanctions de la CEDEAO contre le Niger

Les sanctions de la CEDEAO contre le Niger ont rendu difficile l’approvisionnement en médicaments, même si les autorités nigériennes ont su prendre le taureau... 20.11.2023, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

niger

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

santé

médicaments

néo-colonialisme

opinion

Les médecins nigériens en colère. Le secteur de la Santé a fait les frais des sanctions prises par la CEDEAO contre le Niger, qui ont compliqué le ravitaillement en médicaments, a expliqué à Spuntik Himou Boubacar, du Syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Niger.La fermeture des frontières voulue par la Communauté économique des États de l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a notamment semé un vent de panique chez les médecins du pays. Les autorités avaient même évoqué un épuisement des stocks en septembre, s’inquiétant pour les antibiotiques, les anti-cancéreux et les traitements contre le diabète.Les autorités nigériennes sont néanmoins parvenues à rétablir la situation en aménageant le couloir du port de Lomé, permettant de passer par le Burkina Fasso pour se ravitailler. Des sanctions débouchant sur la privation de médicaments n’en restent pas moins inhumaines, précise le médecin.Néocolonialisme françaisHimou Boubacar en veut par ailleurs à la CEDEAO de se plier aux dictats français. L’organisation ne sert qu’elle-même et les intérêts néocoloniaux de Paris, regrette le médecin qui se demande comment une institution africaine peut sanctionner à ce point ses propres membres.Les sanctions de la CEDEAO et les agissements de la France durant la crise ont cependant raffermi la volonté du peuple nigérien de lutter contre ces stratégies néocoloniales, affirme Himou Boubacar. Le Président Emmanuel Macron avait d’ailleurs été forcé d’annoncer le retrait des forces françaises du pays, fin septembre, devant les ras-le-bol populaire.

