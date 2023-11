https://fr.sputniknews.africa/20231120/des-femmes-de-tsahal-font-un-aveu-choquant-sur-larmee-1063680233.html

Des femmes de Tsahal font un aveu choquant sur l’armée

L’unité de Tsahal responsable de la surveillance de la frontière avec la bande de Gaza et composée uniquement de jeunes femmes a averti ses supérieurs sur une... 20.11.2023, Sputnik Afrique

Les hauts commandants ont refusé de tenir compte des avertissements des jeunes femmes soldats chargées de surveiller la frontière de Gaza dans les semaines qui ont précédé l’attaque du Hamas le 7 octobre. Les soldats pensent que le sexisme a été un facteur qui a conduit à leur négligence, indique Haaretz en hébreu en se référant à un rapport publié le 17 novembre.Quelques semaines avant l'attaque les soldats de surveillance ont alerté leurs supérieurs sur des signes d'activité le long de la frontière de Gaza, située à un kilomètre.Des entraînements non dissimulésUne membre de l’unité de surveillance a confié à Haaretz qu’elles avaient observé des terroristes du Hamas s’entraîner pour prendre le contrôle d’un poste d’observation au milieu d’une activité inhabituellement élevée de drones.Elle a raconté qu’environ 45 jours avant l’attaque ses collègues ont vu que dans l’un des camps d’entraînement du Hamas, un modèle exact d’un poste de surveillance a été construit et des entraînements de drones ont été menés en ciblant la mitrailleuse.Le commandement a été mis en garde, mais sans résultat.Une autre militaire anonyme a déclaré avoir vu des Gazaouis construire une réplique exacte d’un char Merkava Mark 4 et l’utiliser pour l’entraînement.L’escalade du conflit israélo-palestinienUn nouveau cycle de confrontation israélo-palestinienne a été lancé après que les forces du Hamas ont bombardé l'État hébreu le 7 octobre avec 4.000 roquettes. Après une infiltration dans les zones frontalières du sud d’Israël, des civils ont été pris en otage.Tsahal a débuté en réponse son opération Épées de fer et mis en place un blocus complet de l’enclave, pour la priver d’eau, de nourriture, d’électricité, de médicaments et de carburant.Depuis lors, la bande de Gaza essuie des bombardements denses qui ont détruit des centaines de bâtiments et fait plus de 13.000 morts et plus de 29.000 blessés.

