Guerre à Gaza: le gouvernement du Hamas annonce un nouveau bilan de 13.000 morts

Guerre à Gaza: le gouvernement du Hamas annonce un nouveau bilan de 13.000 morts

Le gouvernement du mouvement islamiste Hamas a annoncé dimanche que 13.000 personnes avaient été tuées dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza... 19.11.2023

gaza

hamas

israël

moyen-orient

international

Parmi les morts recensés à ce jour figurent plus de 5.500 enfants et 3.500 femmes, a détaillé le gouvernement. En outre, 30.000 personnes ont été blessées, selon le ministère, un chiffre inchangé depuis la veille.Le ministère de la Santé du Hamas a en outre annoncé la mort de 41 membres d'une même famille dans une frappe israélienne sur leur maison dans un quartier du centre de la ville de Gaza.Le ministère a diffusé la liste des noms de 41 membres de la famille Malka, tués par cette frappe survenue à l'aube dans le quartier de Zeytoun. De violents combats y opposaient troupes israéliennes au sol et combattants palestiniens dans la matinée, avait constaté un journaliste de l'AFP, faisant aussi état de frappes aériennes.

