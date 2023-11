Israël affirme avoir complètement encerclé la ville de Gaza

https://fr.sputniknews.africa/20231105/israel-affirme-avoir-completement-encercle-la-ville-de-gaza-1063355178.html

L'opération militaire israélienne lancée le 7 octobre suit son cours dans la bande de Gaza. Tsahal déclare avoir complètement encerclé la ville de Gaza et... 05.11.2023, Sputnik Afrique

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont complètement encerclé la ville de Gaza et atteint la mer, divisant de fait l'enclave en parties nord et sud, a déclaré le porte-parole de l'armée, le général de brigade Daniel Hagari, lors d'une conférence de presse.Selon lui, l’armée israélienne maintient le couloir humanitaire permettant aux habitants du nord et de Gaza de se déplacer vers le sud.Plus tôt dans la journée du 5 novembre, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a annoncé la prise de l'un des principaux bastions du Hamas à Beit Hanoun, dans le nord de l’enclave.Libération des otagesLe 5 novembre, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu dans la bande de Gaza sans la libération des otages, l'opération de Tsahal se poursuivra alors "jusqu'à la victoire".Conflit au Moyen-OrientDepuis le 7 octobre, la situation au Moyen-Orient s'est dégradée entre Israël et le Hamas. Tout est parti d'une attaque de 4.000 roquettes tirées par le mouvement palestinien du Hamas sur Israël dans le cadre de l’opération Déluge d’Al-Aqsa.Tsahal a lancé l'opération Épées de fer contre le Hamas. Après quoi, Israël a dressé un blocus complet de la bande de Gaza, de sorte à stopper l'approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité, en médicaments et en carburant.Le conflit israélo-palestinien a déjà causé au moins 10.000 morts dont plus de 9.000 côté palestinien et environ 1.400 côté israélien.

