Céréales: la Russie entre dans le top-5 des importateurs dans ce pays du Maghreb

Céréales: la Russie entre dans le top-5 des importateurs dans ce pays du Maghreb

Alors que la France reste le principal fournisseur de blé du Maroc, la Russie se classe désormais dans le top-5. En octobre, elle a exporté vers ce pays 27.500... 20.11.2023, Sputnik Afrique

En vue de combler le déficit en céréales causé par la sécheresse et sécuriser le stock national, Rabat a mis en place en septembre 2023 un nouveau système de restitution pour faciliter leur importation d'ici la fin de l'année. La Russie figure désormais parmi les cinq principaux fournisseurs du Maroc.Sur les 256.013 tonnes de blé tendre débarquées dans les ports du royaume durant le mois d'octobre, 27.300 tonnes ont été acheminées par la Russie, relate Le360. La France reste le principal fournisseur du Maroc (103.275 tonnes importées), dépassant de loin la Roumanie (59.459 tonnes), la Lituanie (33.000 tonnes) et la Pologne (32.979 tonnes).2 millions de tonnes en vuePremier exportateur mondial de blé, Moscou "avait quitté le pool des fournisseurs du Maroc" depuis le début du conflit armé avec l’Ukraine en février 2022. À présent, la Russie "confirme son retour", avec des prix jugés compétitifs, constate le média."Nous espérons importer plus de blé russe et comptons diversifier davantage nos sources d’approvisionnement", a indiqué à Le360 Omar Yacoubi, président de la Fédération nationale des négociants en céréales et en légumineuses (FNCL).Malgré la hausse des prix mondiaux de céréales accompagnée de sécheresse, Rabat souhaite atteindre l’objectif de 2 millions de tonnes d’importations de blé d’ici la fin de l’année.

