Les exportations de produits céréaliers russes vers ce pays ont plus que triplé en 2023

La Russie, étant leader mondial en matière d’exportation de blé, a augmenté significativement les livraisons de céréales vers la Chine depuis le début de... 21.10.2023, Sputnik Afrique

Les échanges de produits céréaliers russes vers la Chine ont plus que triplé depuis le début de 2023 par rapport à la même période l'année dernière, rapporte l'agence vétérinaire et phytosanitaire de Russie Rosselkhoznadzor le 19 octobre.Selon l'agence, parmi les principaux produits figurent les fèves de soja, les pois, le maïs, les graines de lin, le colza, l'orge et l'avoine.Plus concrètement, les moteurs majeurs de la croissance des approvisionnements alimentaires russes vers la Chine cette année ont été le colza (multiplié par 17 fois), l'orge (multiplié par 6), les graines de lin (multipliées par 2), les tourteaux (multipliés par 2), ainsi que le début des livraisons de pois.D’après l’agence, en même temps, le potentiel d'exportation de la Russie pour les livraisons de céréales à la Chine n'a pas été pleinement exploité:Le premier exportateur mondialLe 13 octobre, Vladimir Poutine a annoncé que la récolte de céréales serait très importante en Russie en 2023. Selon lui, le pays devrait conserver sa première place mondiale pour les exportations de blé.

