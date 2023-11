"Un Russe voit un Bradley et s’enfuit" et d’autres illusions perdues de Kiev

https://fr.sputniknews.africa/20231119/un-russe-voit-un-bradley-et-senfuit-et-dautres-illusions-perdues-de-kiev-1063640238.html

Un officier ukrainien qui a participé brièvement à la contre-offensive estime que le commandement ukrainien se trompait lorsqu’il croyait sincèrement que les troupes russes abandonneraient leurs positions dès qu’ils verraient un char Leopard ou un véhicule de combat d’infanterie Bradley rouler vers eux.Cependant le commandement ukrainien a sous-estimé la détermination des Russes à défendre leurs positions tandis que les commandants ukrainiens se sont mis à commettre des erreurs.Le militaire a ajouté que lorsque les soldats ukrainiens attendaient vainement un soutien aérien qui, selon lui, "n’est pas arrivé", les hélicoptères russes Ka-52 détruisaient méthodiquement les Bradley vulnérables aux attaques aériennes.Le média précise que pour cet officier la contre-offensive a été de courte durée."Le premier jour, il a marché sur une mine et a perdu une jambe, survivant à peine."Une contre-offensive qui a "complètement échoué"Auparavant, Valeri Zaloujny, commandant en chef des armées ukrainiennes, avait indiqué au magazine Forbes que les troupes ukrainiennes s'étaient retrouvées dans une impasse et qu'il n'y aurait sans doute aucune grosse percée sur le front. Il a avoué ne pas avoir assuré la progression rapide des troupes, attendue par l'Occident. Volodymyr Zelensky a plus tard désavoué ces propos.La Russie a déclaré à plusieurs reprises l'échec de la contre-offensive ukrainienne. Le chef du ministère russe de la Défense a noté que les forces de Kiev, malgré les livraisons d'armes par les pays occidentaux, n'ont réalisé aucun progrès significatif sur le front. Selon lui, l’ennemi a perdu plus de 90.000 soldats tués et blessés depuis le début de l'offensive.Le Président russe a souligné que la poussée ukrainienne "avait complètement échoué".

