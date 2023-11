https://fr.sputniknews.africa/20231106/la-russie-precise-le-nombre-de-chars-leopard-detruits-en-10-jours--1063371143.html

La Russie précise le nombre de chars Leopard détruits en 10 jours

Les militaires russes ont détruit au moins cinq chars Leopard dans la région de Zaporojié en dix jours, a révélé le gouverneur de la région. Incapables de... 06.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-06T18:55+0100

Au moins cinq chars allemands Leopard ont été anéantis en 10 jours par des drones kamikazes russes sur l’axe de Zaporojié, a déclaré Evguéni Balitski, gouverneur de la région de Zaporojié, devant les journalistes.Les blindés de Kiev se font raresÀ présent, les troupes ukrainiennes utilisent peu de blindés pendant leurs opérations "parce que les forces russes les détruisent très bien", a-t-il ajouté.Selon lui, les soldats de Kiev, "désespérés", ne font que pilonner des villages.M.Balitski a constaté l’échec du projet de Kiev d’atteindre la mer d’Azov et de couper la route vers la Crimée qui passe par les nouvelles régions russes.Les pertes de chars lourdsLe magazine Forbes avait affirmé le 2 novembre que l’armée russe avait déjà détruit un quart de Leopard 2 livrés à l’Ukraine. D’après le magazine, 18 ou 19 chars de fabrication allemande ont explosé sur des mines ou ont été mis hors service par des drones et des missiles antichars.Selon la Défense russe, Kiev a perdu 28 chars entre le 28 octobre et le 3 novembre, tous les axes confondus. Au total, depuis le début de l’opération militaire spéciale en février 2022, les pertes de chars et autres blindés du côté ukrainien ont dépassé les 13.000 unités.

