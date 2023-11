https://fr.sputniknews.africa/20231103/plus-de-5400-soldats-28-chars-10-avions-ce-que-lukraine-a-perdu-en-une-semaine-1063290519.html

Plus de 5.400 soldats, 28 chars, 10 avions: ce que l’Ukraine a perdu en une semaine

Du 28 octobre au 3 novembre, les forces russes ont repoussé 52 attaques, abattu 10 avions et intercepté 274 drones ennemis, selon le bilan hebdomadaire de la... 03.11.2023, Sputnik Afrique

Cette semaine, les forces armées russes ont porté 15 frappes groupées avec des armes de haute précision et des drones sur des dépôts de missiles et de munitions, ainsi que sur des lieux de déploiement de militaires ukrainiens, de nationalistes et de mercenaires, selon le bilan hebdomadaire publié par le ministère russe de la Défense le 3 novembre.Les frappes ont également ciblé des hangars d’entretien d’avions, des ateliers de fabrication de drones aériens et maritimes, ainsi que des groupes d’instructeurs étrangers.En une semaine, les avions de chasse et la défense antiaérienne ont abattu 10 avions et un hélicoptère ukrainiens.Quatre missiles ATACMS, trois bombes guidées JDAM, trois missiles antiradar HARM, 51 roquettes de HIMARS et 274 drones ont été interceptés.Pertes de Kiev sur les différents axes:Depuis le début de l’opération militaire spéciale en février 2022, les forces armées russes ont détruit 525 avions, 254 hélicoptères, 8.586 drones, 441 systèmes antiaériens, 13.135 chars et autres blindés, 1.177 systèmes de lance-roquettes multiples, 6.967 pièces d’artillerie et mortiers, ainsi que 14.923 véhicules militaires spéciaux.

