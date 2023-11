https://fr.sputniknews.africa/20231119/ukraine-cet-homme-politique-francais-pointe-un-changement-de-position-des-medias-us-1063650445.html

Ukraine: cet homme politique français pointe un changement de position des médias US

En citant un article du Wall Street Journal, un chef de parti français constate que même les médias américains influents commencent à reconnaître les succès de... 19.11.2023, Sputnik Afrique

L'opinion publique mondiale a mis 18 mois pour se rendre compte du succès de la Russie dans le conflit avec l'Ukraine, a estimé sur le réseau X Florian Philippot, président du parti français Les Patriotes.Il a commenté ainsi le récent article du Wall Street Journal (WSJ) au titre retentissant "Il est temps de mettre fin aux réflexions magiques sur la défaite de la Russie"."18 mois de mensonges et de propagande pour arriver à ça!", a-t-il écrit. Et de noter que même un journal de taille comme le WSJ "tourne casaque lui aussi sur l’Ukraine".Paix impossible pour l'instantDans son post, Florian Philippot a cité un passage du WSJ disant que le Président russe "a des raisons de croire que le temps est de son côté". "Sur la ligne de front, rien n'indique que la Russie perde ce qui est devenu une guerre d'usure. L'économie russe a été secouée, mais elle n'est pas en lambeaux. L’emprise de Poutine sur le pouvoir a été, paradoxalement, renforcée", conclut l'article.Moscou a plus d'une fois répété être prêt à des négociations avec Kiev, mais celui-ci les a interdites par la loi. L'Occident appelle sans cesse la Russie à négocier, tout en ignorant les refus constants de l'Ukraine de dialoguer.Le Kremlin avait noté qu'il n'existait pas pour l'instant de condition préalable pour que la situation en Ukraine tourne vers la paix. La priorité absolue pour la Russie est d'atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale lancée en Ukraine, ce qui n'est actuellement possible que par la voie militaire, selon Moscou.

