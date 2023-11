https://fr.sputniknews.africa/20231119/le-kremlin-devoile-grace-a-quoi-la-russie-a-evite-leffondrement-de-son-economie-1063655285.html

Le Kremlin dévoile grâce à quoi la Russie a évité l’effondrement de son économie

Les sanctions sans précédent qui ont frappé la Russie risquaient de faire s’effondrer son économie, mais cela a été évité grâce à la mobilisation des... 19.11.2023, Sputnik Afrique

Confrontée à des sanctions inouïes auxquelles aucun autre pays n’aurait pu, théoriquement, résister, la Russie est parvenue à éviter l’effondrement de son économie et à stabiliser la situation, estime le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov.Il a rappelé que les sanctions avaient été imposées après deux années de pandémie de Covid-19 qui était aussi un choc dur pour l’économie.Prévisions de croissance à la hausseIl a été annoncé précédemment que la Commission européenne avait sensiblement amélioré sa prévision de croissance du PIB russe en 2023 et qu’elle l’avait portée à 2% au lieu de 0,9% pronostiqué au printemps.Des sanctions sans effetL’Occident a durci les sanctions antirusses après le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine. La perturbation des réseaux logistiques a provoqué une hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires en Europe et aux États-Unis. Des voix se sont fait entendre en Occident affirmant que les sanctions antirusses étaient inefficaces.Vladimir Poutine avait auparavant déclaré que la politique visant à contenir et à affaiblir la Russie était une stratégie à long terme de l’Occident. Selon lui, les sanctions avaient causé un grave tort à l’ensemble de l’économie mondiale et l’objectif majeur des pays occidentaux consistait à détériorer la vie de millions de personnes.

