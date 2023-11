https://fr.sputniknews.africa/20231117/macron-appauvrit-sciemment-les-francais-un-politique-sur-les-sanctions-antirusses-1063610104.html

"Macron appauvrit sciemment les Français": un politique sur les sanctions antirusses

Les actions d’Emmanuel Macron contre la Russie ont conduit à l'appauvrissement des Français, a estimé le chef du parti Union populaire républicaine, François... 17.11.2023, Sputnik Afrique

Maintenir les sanctions contre Moscou et rester dans le marché européen de l'électricité, voici la démarche de Macron pour endommager l’économie française, affirme le politicien François Asselineau.Les pays européens sont confrontés à une hausse des prix de l’énergie et à l’inflation après l’adoption de sanctions contre Moscou et l’abandon du carburant russe.Dans le contexte de la hausse des prix, principalement du gaz, l'industrie européenne a largement perdu ses avantages compétitifs, ce qui a affecté d'autres secteurs de l'économie. L’inflation atteint des records depuis des décennies.

