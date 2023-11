https://fr.sputniknews.africa/20231118/top-10-des-gouvernements-africains-ayant-les-recettes-generales-les-plus-elevees-1063623620.html

Top 10 des gouvernements africains ayant les recettes générales les plus élevées

Top 10 des gouvernements africains ayant les recettes générales les plus élevées

Le gouvernement algérien dispose des recettes publiques en pourcentage du PIB les plus élevées d’Afrique, selon Business Insider Africa qui se réfère aux... 18.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-18T09:39+0100

2023-11-18T09:39+0100

2023-11-18T10:13+0100

international

afrique du nord

afrique subsaharienne

pib

revenus

fonds monétaire international (fmi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/04/1051987932_0:680:2048:1832_1920x0_80_0_0_85abe732d1957e9380334b0f33fc1c9f.jpg

Exprimer les recettes publiques en pourcentage du PIB permet une comparaison standardisée entre différents pays et conditions économiques, rapporte Business Insider Africa qui publie une liste des pays africains bénéficiant des plus grandes recettes publiques.Ce ratio donne un aperçu de la taille et de l'efficacité des activités budgétaires du gouvernement par rapport à l'activité économique globale d’un État. Il est également un indicateur important utilisé pour évaluer la santé budgétaire d'un pays.À cet effet, le Fonds monétaire international dispose d'une base de données couvrant les recettes publiques en tant que produit du pourcentage du PIB de chaque pays, classant chacun dans trois groupes financiers: 41 économies avancées, 95 économies de marché émergentes et à revenu intermédiaire et 59 pays en développement à faible revenu.L’Afrique du Nord à la tête de la listeLe média précise que les pays d'Afrique subsaharienne faisant partie des pays en développement à faible revenu ont en moyenne un revenu public général de 14,6, tandis que les pays africains de la région MENA, qui comprend les pays d'Afrique du Nord, ont en moyenne 29,7.La liste des pays africains ayant les recettes publiques les plus élevées a été publiée dans le rapport Fiscal Monitor Climate Crossroads: Fiscal Countries in a Warming World du FMI.

afrique du nord

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique du nord, afrique subsaharienne, pib, revenus, fonds monétaire international (fmi)