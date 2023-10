https://fr.sputniknews.africa/20231024/ces-10-pays-africains-sont-les-mieux-dotes-en-actifs-de-retraite-1063052925.html

Ces 10 pays africains sont les mieux dotés en actifs de retraite

Le groupe financier sud-africain Absa a établi un classement des pays africains avec les actifs de retraite les plus importants, leur solidité déterminant la... 24.10.2023, Sputnik Afrique

Business Insider Africa a profité de la gracieuseté d’Absa, un des quatre principaux groupes financiers sud-africains, pour révéler les pays ayant les plus importants actifs de retraite.Selon le rapport d’Absa sur les marchés financiers 2023, la solidité de ces actifs est étroitement liée à la capacité d’un pays à stimuler l’investissement.Les "actifs de retraite importants" font référence à une quantité importante de ressources financières détenues dans des fonds de pension ou des comptes d'épargne-retraite. Ces actifs sont mis de côté et investis pour offrir une sécurité financière et un revenu aux particuliers à la retraite.Le rapport d’Absa indique que la capacité des investisseurs locaux constitue l’un des six piliers utilisés pour déterminer les marchés financiers les plus florissants en Afrique.Ce pilier est "basé sur deux composantes: les actifs des fonds de pension par habitant pour évaluer leur taille, et les actifs des fonds de pension par rapport aux titres cotés au niveau national pour évaluer leur soutien aux marchés financiers locaux".Le top 10 africainChacun des piliers a été estimé via une note sur une échelle de 100, certains pays approchant un score maximum de 100 et certains autres un score minimum de 10.Le total a permis d’établir les 10 premiers pays africains avec les actifs de retraite les plus importants pour 2023.La Namibie avec 100 points, l’Afrique du Sud (63), l’île Maurice (61), l’Estwani (60) et le Botswana occupent les cinq premières places du classement.Le top 10 comprend également les Seychelles (57), le Maroc (29), le Nigeria (27), le Lesotho (25) et le Cap-Vert (23).

