Les Burkinabè font don de 160.000 euros pour l’effort sécuritaire en octobre

Les autorités du Burkina ont récolté des dons à hauteur de 104 millions de francs CFA (environ 160.000 euros) au mois d’octobre. Des fonds qui serviront à la... 18.11.2023, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

burkina faso

terrorisme

sécurité

L’élan de solidarité se poursuit au Burkina Faso. Comme chaque mois depuis novembre 2022, la Commission de réception et de gestion des dons en a appelé à la générosité des Burkinabè pour appuyer les efforts sécuritaires d’Ouagadougou. Bilan: 104 millions de francs CFA (près de 160.000 euros) ont été récoltés, rapporte l’organisme dans un communiqué.Des contributions qui serviront à acheter du matériel militaire et à financer diverses opérations dans une optique de reconquête de territoire. La Commission travaille en synergie avec le Fonds de soutien patriotique (FPS), qui accompagne notamment l’action des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs de l'armée) dans leur lutte contre les groupes terroristes.Lutte contre le terrorismeComme ses voisins du Sahel, le Burkina Faso est engagé dans une lutte contre les groupes terroristes. Les forces armées burkinabè travaillent notamment de concert avec celles du Mali. Elles avaient été confrontées à l’assaut de plusieurs centaines de terroristes dans la région de la Boucle du Mouhoun, début novembre. La récente libération de Kidal par l’armée malienne a aussi été rendue possible par un soutien matériel d’Ouagadougou.Le gouvernement de transition burkinabè a en outre réorganisé les conditions de vie du personnel des forces nationales, remaniant en particulier les allocations de la Caisse d’assurance maladie des armées (CAMA). Une nouvelle unité d’élite pourrait aussi voir le jour au sein de la police.Pour rétablir une situation sécuritaire saine, Ouagadougou peut également compter sur son partenariat militaire avec la Russie. Les ministres russe et burkinabè de la Défense s’étaient d’ailleurs entretenus à Moscou ce 7 novembre, convenant de renforcer leur collaboration dans le secteur.

