Les militaires burkinabés et maliens éliminent des centaines de terroristes en une journée

Après s’être introduits dans une commune dans le nord du Burkina, des centaines de terroristes ont été neutralisés le 4 novembre par des militaires burkinabés... 05.11.2023, Sputnik Afrique

Épaulées par des militaires maliens, les forces armées burkinabés ont réussi à balayer de nombreux terroristes dans le nord du pays, le 4 novembre, a fait savoir l’Agence d’information du Burkina (AIB) qui s’est référé à des sources sécuritaires.Les ennemis "ont afflué par centaines" dans la matinée dans la commune de Biba dans la Boucle du Mouhoun, indique la source. Ils sont arrivés "à bord de motos et de véhicules de combat".Cependant, "les criminels ont été proprement décimés avec leur matériel" lors de l’opération menée en riposte, avec "l’action des vecteurs aériens burkinabè et maliens".Certains criminels ont réussi à s’échapper et à franchir la frontière malienne. Cependant, ils ont ensuite été anéantis lors des frappes maliennes.Les clichés réalisés par les vecteurs aériens burkinabés montrent "des tas de cadavres et de véhicules détruits" sur les lieux des combats, poursuit l’AIB.Entre temps, les opérations se poursuivent dans cette localité et sur plusieurs autres fronts, a noté le média.Combats continusDepuis 2015, le Burkina est en proie à des violences perpétrées par des groupes affiliés à Daech* et à Al-Qaïda*. Ces violences ont fait plus de 16.000 morts civils et militaires depuis 2015, dont plus de 5.000 depuis le début de l’année 2023, selon l’ONG Acled.Uniquement entre juin et juillet derniers, 46 localités ont été assiégées par les groupes armés, 6.100 écoles et 373 centres de santé ont été fermés, selon un rapport de l’ONG Amnesty International, publié le 2 novembre.*Organisation terroriste interdite en Russie

