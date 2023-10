https://fr.sputniknews.africa/20231023/un-dixieme-de-ce-qui-est-envoye-en-ukraine-suffirait-pour-rayer-des-terroristes-au-burkina-1063036274.html

"Un dixième de ce qui est envoyé en Ukraine suffirait pour rayer des terroristes" au Burkina

Il est fort probable qu’une partie des armes occidentales envoyées à l’Ukraine tombe entre les mains de mouvements terroristes en Afrique, a affirmé Idrissa Ouedraogo, chef de la délégation burkinabè au Forum économique de Yalta qui a ouvert ces portes ce lundi.Le responsable burkinabè dénonce un soutien occidental "disproportionné à l’Ukraine" qui "agit par personne interposée". "Si les États-Unis étaient préoccupés par la paix dans le monde? Un dixième de ce qui est envoyé en Ukraine suffirait pour que nous puissions rayer les terroristes qui sévissent chez nous depuis huit ans et qui tuent des populations civiles par centaines, par milliers d'innocents. Et donc déjà, on se pose la question, qu'est-ce que les États-Unis cherchent à travers leur action, leur soutien à l'Ukraine, un soutien disproportionné? Nous, nous soupçonnons même que ce qui se passe chez nous, la main des occidentaux est derrière", indique-t-il.Le trafic d’armes aggrave l’ampleur des conflits, selon Ibrahim TraoréFin juillet, le Président de la Transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, avait déjà indiqué à Sputnik Afrique, lors de sa visite du Forum Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, que les armes occidentales destinées à Kiev ne finissaient pas toutes sur le front ukrainien. Selon lui, certaines arrivent en Afrique où elles sont redistribuées entre terroristes.Ces circuits parallèles, qui sont alimentés par des trafiquants d’armes, empirent la sécurité en Afrique. Pour le Burkina Faso, qui mène sa propre guerre contre le terrorisme, cette situation est particulièrement préjudiciable, avait tranché Ibrahim Traoré.Forum économique de YaltaLe Forum économique international de Yalta a réuni les représentants de plus de 40 pays dont plusieurs États africains.Cette année, ce forum annuel qui se déroule depuis 2015 à Yalta, en Crimée, a été déplacé à Moscou en raison des "difficultés logistiques" que pourraient rencontrer des invités étrangers, selon le président du conseil d’État de la république de Crimée, Vladimir Konstantinov.Le Forum économique de Yalta est l'un des quatre forums d'investissement en Russie après celui de Saint-Pétersbourg, de Sotchi et Oriental.

