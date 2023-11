https://fr.sputniknews.africa/20231118/ce-pays-du-maghreb-reglemente-la-culture-de-la-pasteque-1063635260.html

Ce pays du Maghreb règlemente la culture de la pastèque

Le Maroc va restreindre la culture de la pastèque dans la région de Zagora, pour limiter la consommation d’eau, rapporte Morocco World News. Le pays a connu... 18.11.2023, Sputnik Afrique

Dur de faire pousser du melon d’eau… sans eau. Confronté à des épisodes de sécheresse, le Maroc va restreindre sa production de pastèques, rapporte Morocco World News. La région de Zagora, province clé pour la culture du fruit vert et rouge, est visée.Le gouverneur a publié une décision limitant la superficie maximale autorisée pour la culture de la pastèque à un hectare, selon le portail d’information. La restriction touche notamment les cultures proches de champs de pompage d’eau potable.Les rives du fleuve Drâa seront particulièrement scrutées, alors qu’ont été mis en place des comités chargés de surveiller les quantités d’eau extraites pour l’irrigation.Manque d’eauLe Maroc fait face depuis plusieurs années à des épisodes de sécheresse. L’année 2022 avait ainsi été la plus chaude enregistrée depuis 40 ans, à en croire la direction générale de la météorologie (DGM). Durant l’été, le taux de remplissage des barrages avait atteint seulement 28%.Pour pallier ces pénuries, le royaume chérifien a décidé de miser sur le dessalement d’eau de mer. Il a investi plus de 2,3 milliards de dollars dans des projets de ce type, devenant l’un des leaders africains en la matière. Rabat souhaite à long terme dessaler un milliard de m3 d’eau par an.Le séisme du 8 septembre, qui avait causé la mort de près de 3.000 personnes, a paradoxalement permis de raviver des sources asséchées dans certaines régions du pays. L’oued Imazhirni, dans la région d’Ait Sial, a notamment retrouvé un débit conséquent après 20 ans de sécheresse.

maghreb, pastèques, agriculture, maroc, sécheresse