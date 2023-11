https://fr.sputniknews.africa/20231117/russie-egypte-une-nouvelle-route-maritime-sur-le-point-detre-lancee-1063607203.html

Russie-Égypte: une nouvelle route maritime sur le point d'être lancée

Russie-Égypte: une nouvelle route maritime sur le point d'être lancée

La première livraison empruntant la nouvelle route maritime qui relie la Russie à l'Égypte aura lieu en décembre, a annoncé le groupe russe de transport FESCO... 17.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-17T10:30+0100

2023-11-17T10:30+0100

2023-11-17T10:45+0100

égypte

russie

transports

conteneurs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/11/1063607031_0:327:3059:2047_1920x0_80_0_0_df0846b3c773e51afa786d19df87d9df.jpg

L'Afrique est au centre de l’attention du groupe de transport FESCO, qui envisage de lancer, d'ici la fin de l'année, une nouvelle route logistique entre le port russe de Novorossiïsk sur la mer Noire et l'Égypte. Le service FESCO Egypt Direct Line assurera le transport de conteneurs frigorifiques vers Alexandrie, a précisé le groupe lors du forum "Semaine des transports - 2023" qui a eu lieu cette semaine à Moscou.Des agrumes et d'autres fruits devraient être acheminés vers la Russie ainsi que des engrais, des légumineuses à grains et d'autres produits agricoles, de même que des produits de l'industrie du bois. Un bureau sera également ouvert en Égypte.L'entreprise examine en outre la possibilité d'entrer sur les marchés du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie et de l'Afrique du Sud.Les sanctions comme boosterSelon Guerman Maslov, vice-président de FESCO, l'entreprise a considérablement augmenté sa flotte maritime, et possède à présent 35 navires. Il y a deux ans, elle n'en possédait que 24.Le départ des grandes entreprises de Russie en raison des sanctions liées à l'Ukraine avait stimulé des partenariats plus étroits en Asie, où FESCO coopère désormais activement avec de grands transporteurs chinois, selon le responsable.Le groupe FESCO Transportation est l'une des principales sociétés russes de transport et de logistique multimodales. Elle possède actuellement 170.000 conteneurs équivalents vingt pieds (EVP).La ligne devrait fonctionner une fois toutes les deux semaines et le trajet durer 7 jours.

égypte

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

égypte, russie, transports, conteneurs