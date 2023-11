https://fr.sputniknews.africa/20231116/legypte-est-un-acteur-majeur-sur-la-scene-politique-selon-moscou-1063588435.html

"L’Égypte est un acteur majeur" sur la scène politique, selon Moscou

"L’Égypte est un acteur majeur" sur la scène politique, selon Moscou

L'Égypte est devenue un acteur mondial sur la scène politique, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères. Le rôle du Caire dépasse l’agenda régional... 16.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-16T14:14+0100

2023-11-16T14:14+0100

2023-11-16T14:14+0100

égypte

russie

sergueï lavrov

israël

gaza

sommet

proche-orient

afrique du nord

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103327/19/1033271958_0:176:2956:1839_1920x0_80_0_0_94eabf1dfc3e6e628185041e4de06a4a.jpg

La Russie considère l’Égypte comme un acteur mondial sur la scène politique, a fait savoir Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe.Le sommet organisé récemment par Le Caire a été le premier événement à l’échelle international en vue de la désescalade au Proche-Orient après l’attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre, a-t-il souligné.Ce sommet a montré que "la communauté internationale ne veut pas observer silencieusement ce qui se passe, mais arrêter toutes les actions militaires, libérer tous les otages, permettre aux civils d'autres pays de quitter ce territoire et assurer la paix et sécurité pour les habitants de la bande de Gaza".L’événement, appelé Sommet pour la paix, a eu lieu au Caire le 21 octobre. Plusieurs dirigeants des pays arabes et occidentaux y ont pris part, notamment le roi de Jordanie Abdallah II, le chef de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres, les chefs des diplomaties française, britannique et allemande. Ni Israël ni les États-Unis n’étaient présents.

égypte

russie

israël

gaza

proche-orient

afrique du nord

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

égypte, russie, sergueï lavrov, israël, gaza, sommet, proche-orient, afrique du nord