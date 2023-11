https://fr.sputniknews.africa/20231106/ce-pays-africain-parmi-les-plus-visites-par-les-voyageurs-russes-cette-annee-1063367145.html

Ce pays africain parmi les plus visités par les voyageurs russes cette année

Ce pays africain parmi les plus visités par les voyageurs russes cette année

Selon une liste du service douanier du FSB des 10 destinations les plus populaires pour les Russes, l’Égypte se classe cinquième, en prenant en compte tous les... 06.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-06T16:49+0100

2023-11-06T16:49+0100

2023-11-06T16:49+0100

international

russie

egypte

classement

voyages

voyageur

tourisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/06/1063366970_0:300:2880:1920_1920x0_80_0_0_ee1f7bc86508a92a9dd5cda5c7853a65.jpg

L’Égypte est entrée dans le top 5 des pays les plus visités par les voyageurs russes au cours des neuf premiers mois de cette année, c’est ce qui ressort des statistiques du service douanier du Service fédéral russe de sécurité (FSB), analysées par RBC.Le nombre de voyages des Russes dans ce pays d’Afrique pour cette période a augmenté de 50%, soit près de 919.000.Ainsi, pour la période de janvier à septembre 2023, les Russes ont effectué à l’étranger 20% de voyages en plus qu’il y a un an, selon l’instance.Parmi le top 3 des destinations où les Russes, d’après les données, ont le plus souvent voyagé au cours des neuf premiers mois de l'année 2023, se trouvaient l’Abkhazie, la Turquie et le Kazakhstan.L’Égypte a été devancée par les Émirats arabes unis, qui ont occupé la quatrième position dans ce classement.Pour rédiger la liste des destinations populaires, tous les motifs de voyage ont été pris en compte: touristique, commercial, de travail, privé, d’études, etc.Plus en détail, le nombre de voyages des vacanciers russes pour l'année 2023 en Égypte a atteint environ 739.200 contre 490.000 l'année dernière.Une des meilleures destinations à visiter en 2024De plus, selon un récent classement du guide australien de voyage Lonely Planet, paru fin octobre, l’Égypte s’est positionnée à la sixième place dans le top 50 des meilleurs endroits à visiter en 2024. Le pays a occupé ce rang dans la catégorie du meilleur rapport qualité-prix.

russie

egypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, egypte, classement, voyages, voyageur, tourisme