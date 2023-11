https://fr.sputniknews.africa/20231117/petrole-ce-pays-ouest-africain-annonce-des-projets-dexploration-1063602345.html

Pétrole: ce pays ouest-africain annonce des projets d’exploration

Pétrole: ce pays ouest-africain annonce des projets d’exploration

En vue de mettre en valeur son riche potentiel en matière de ressources pétrolières, la Guinée-Bissau va lancer la prospection d'or noir. Elle a ainsi fait... 17.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-17T07:49+0100

2023-11-17T07:49+0100

2023-11-17T07:51+0100

pétrole

guinée-bissau

prospection pétrolière

afrique subsaharienne

énergie

hydrocarbures

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104335/12/1043351208_456:0:1960:846_1920x0_80_0_0_ffc7e73508e34c9e14763cc78a3ba1f4.jpg

La Guinée-Bissau souhaite faire partie des grands producteurs de pétrole, dont l'Afrique possède d’importantes réserves. Les autorités ont ainsi lancé des initiatives pour en prospecter. Bissau collabore avec l’entreprise Diamond Offshore Drilling, un des principaux contractants de forage en eau profonde, qui a annoncé en début de semaine s'apprêter à entamer des travaux de prospection pétrogazière dans les eaux territoriales bissau-guinéennes, relate La nouvelle tribune.Diamond Offshore Drilling a signé un contrat pour le forage d'un puits. Son navire œuvrera en eaux profondes au large de la Guinée-Bissau, a annoncé la société dans un communiqué.Les travaux de prospection, pour le compte d'un opérateur indépendant anonyme, débuteront en juillet 2024. Sa valeur estimée est de 15,4 millions de dollars, sans compter les coûts de mobilisation.Un continent riche en ressourcesLa Guinée-Bissau dispose de riches ressources naturelles. Son économie possède un très bon potentiel et pourrait connaître un boom en cas de découverte de pétrole, constate le média.Le continent africain possède en général d’immenses réserves d’or noir et cherche à en profiter. Le Soudan du Sud envisage par exemple d'accorder à des entreprises russes l'accès aux gisements de pétrole en vue de les explorer et de les prospecter. Ceci pour satisfaire la demande intérieure en produits pétroliers et en exporter à l'avenir. Au Nigéria, une nouvelle raffinerie a obtenu une licence pour traiter plus de 300.000 barils de brut national par jour. L'installation appartient à Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique.

guinée-bissau

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

pétrole, guinée-bissau, prospection pétrolière, afrique subsaharienne, énergie, hydrocarbures