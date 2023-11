https://fr.sputniknews.africa/20231116/y-aura-t-il-un-nouvel-avion-de-ligne-supersonique-la-russie-avance-dans-ce-domaine-1063594611.html

Y aura-t-il un nouvel avion de ligne supersonique? La Russie avance dans ce domaine

Y aura-t-il un nouvel avion de ligne supersonique? La Russie avance dans ce domaine

Vingt ans après le dernier vol d’un avion de ligne supersonique, la Russie a toutes les chances de devenir le premier pays à créer un nouvel appareil de ce... 16.11.2023, Sputnik Afrique

La Russie a les bases nécessaires pour développer un nouvel avion de ligne supersonique et pourrait devenir le premier pays à le faire, a déclaré Vitali Saveliev, ministre russe des Transports, lors de la semaine des Transports qui a lieu à Moscou de 11 à 17 novembre.Selon lui, la Russie, avec son vaste territoire, ne peut pas se passer de l'aviation civile supersonique.Le seul avion de ligne supersonique avec ConcordeLe Tupolev Tu-144 était un avion de ligne supersonique développé dans les années 1960 par le bureau d'études Tupolev qui fait aujourd’hui partie de la Compagnie aéronautique unifiée (OAK).Son prototype a volé pour la première fois le 31 décembre 1968, soit deux mois avant le Concorde, l’autre avion de ligne supersonique, qui a effectué son premier vol le 2 mars 1969. Le 5 juin 1969, le Tu-144 a dépassé la vitesse du son à plus de 11.000 mètres d’altitude. Plus tard, l’appareil a même atteint Mach 2, soit une vitesse de 2.150 km/h.Les vols commerciaux des Tu-144 ont commencé en 1973 et ont pris fin en 1978 sur fond de coût trop élevé d’exploitation de ces avions. La décision d’arrêter leur exploitation a été prise suite à un accident survenu lors d’un vol d’essai du Tu-144D. L’avion a alors effectué un atterrissage forcé dans la région de Moscou. Deux mécaniciens ont été tués, six autres membres d’équipage ont été blessés. Mais l’URSS a continué d’exploiter les Tu-144 pour transporter du fret et mener des expériences scientifiques jusqu’à février 1990.Le Concorde, leur rival européen, a été en service de 1976 à 2003 chez Air France et British Airways. La forte consommation de carburant de l'appareil avait rendu son exploitation déficitaire. Le crash d’un Concorde le 25 juillet 2000 en France, qui avait fait 113 morts, a accéléré l’arrêt de l’exploitation de cet aéronef.Le concurrent américain des Tu-144 et Concorde, le Boeing 2707, devait devenir le premier avion de ligne supersonique des États-Unis. Il devait être capable de transporter 300 passagers à une vitesse proche de Mach 2,7. Mais face à de grandes difficultés techniques et de fortes oppositions politiques et environnementales, le projet a été annulé en 1971.

