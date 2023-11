https://fr.sputniknews.africa/20231116/tel-aviv-annonce-avoir-pris-le-controle-du-port-de-gaza-et-de-louest-de-lenclave-1063600381.html

Tel-Aviv annonce avoir pris le contrôle du port de Gaza et de l’ouest de l’enclave

Tel-Aviv annonce avoir pris le contrôle du port de Gaza et de l'ouest de l'enclave

L’ouest de la bande de Gaza est désormais sous le contrôle des troupes israéliennes, a annoncé ce 16 novembre le ministre de la Défense, Yoav Gallant, cité par le journal The Times of Israel.Selon M.Gallant, le territoire a été débarrassé de tout terroriste et de tout équipement du Hamas.L’armée israélienne a également pris le "contrôle opérationnel" du port de Gaza, a indiqué Tsahal dans un communiqué publié ce jeudi 16 novembre sur X. Il affirme que le Hamas utilisait le port "comme centre d’entraînement pour ses forces de commandos navals afin de planifier et d’exécuter des attaques terroristes navales". Au cours de l'opération, de nombreux tunnels et infrastructures terroristes ont été détruits, poursuit l’armée israélienne.Yoav Gallant a en outre annoncé que les militaires avaient réalisé des "découvertes significatives" à l’hôpital Al-Shifa, sans donner de précisions sur leur nature.Guerre dans la bande de GazaÀ ce jour, Tsahal dit encercler la partie nord de la bande de Gaza. Les troupes israéliennes poursuivent leur raid dans le plus grand hôpital de Gaza, celui d’Al-Shifa, considéré par Tel-Aviv comme abritant le Hamas qui y dissimulerait des armes et un centre de commandement.Les soldats de Tsahal ont mené des perquisitions dans les bâtiments de l’hôpital, malgré la présence de malades et de milliers de civils palestiniens qui y avaient trouvé refuge.Depuis le début du conflit, plus de 11.000 personnes ont péri dans des bombardements israéliens, majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé palestinien.D’après les autorités israéliennes, l’État hébreu a perdu dans l'attaque du Hamas environ 1.200 personnes, en grande majorité des civils. En outre, l'armée israélienne estime qu’environ 240 otages ont été emmenés par le Hamas à Gaza.

