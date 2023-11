https://fr.sputniknews.africa/20231116/tsahal-etend-son-operation-dans-lhopital-al-shifa-1063577424.html

Tsahal étend son opération dans l’hôpital Al-Shifa

16.11.2023

L’armée israélienne élargit son opération dans la zone de l’hôpital gazaoui Al-Shifa en visant la partie sud de l’établissement, indique la chaîne de télévision i24.Peu après, la chaîne de télévision Al Mayadeen a rapporté que les forces de Tsahal avaient rasé au bulldozer de vastes zones adjacentes à la maternité.En outre, elles y ont arrêté un grand nombre de personnes, notamment des techniciens hospitaliers, indique Al Mayadeen.Les précédentes actions de Tsahal visaient seulement la partie ouest de l’établissement.Un refuge du Hamas?La veille, Tsahal a déclaré avoir trouvé des armes sur le territoire d'Al-Shifa, ainsi que du matériel et un centre de commandement du Hamas. Selon les responsables israéliens cités par le New York Times, le Hamas utilise les patients hospitalisés "comme boucliers humains" et espère "priver les militants d’un atout clé" en menant cette opération ciblée.De son côté, le Hamas réfute fermement ces allégations qualifiées de "pure propagande".Les frappes sur les établissements médicaux sont interdites par la Convention de Genève. Cependant, Tel Aviv estime avoir le droit de ne pas la respecter, justifiant ses attaques par une présence présumée de membres du Hamas sur ces lieux.Les Forces de défense israéliennes (FDI) prévoient également de déplacer les opérations de combat vers le sud de l’enclave, une fois le Hamas éliminé dans le nord, selon un représentant du chef du gouvernement de l'État juif cité par la chaîne de télévision Sky News Arabiya.Le Hamas a déclaré être prêt à libérer jusqu'à 70 otages capturés en Israël en échange d'une trêve de 5 jours. Les négociations sont toujours en cours.Les hostilités israélo-palestiniennesUn nouveau cycle de confrontation a été lancé après que les forces du Hamas ont bombardé l'État hébreu le 7 octobre avec 4.000 roquettes. Après une infiltration dans les zones frontalières du sud d’Israël, des civils ont été pris en otage.Tsahal a débuté en réponse son opération Épées de fer et mis en place un blocus complet de l’enclave, pour la priver d’eau, de nourriture, d’électricité, de médicaments et de carburant.Depuis lors, la bande de Gaza essuie des bombardements denses qui ont détruit des centaines de bâtiments et fait plus de 11.000 morts et plus de 29.000 blessés.Source de tensions et de combats au Moyen-Orient pendant de nombreuses décennies, le conflit israélo-palestinien est lié aux intérêts territoriaux. La création de deux États -Israël et Palestine- a été décidée par les Nations unies en 1947, avec le rôle actif de l'URSS, mais seul l'État d'Israël a vu le jour.

