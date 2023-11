https://fr.sputniknews.africa/20231116/qui-a-construit-une-forteresse-sous-le-plus-grand-hopital-de-gaza-1063590754.html

Qui a construit une forteresse sous le plus grand hôpital de Gaza?

Qui a construit une forteresse sous le plus grand hôpital de Gaza?

Ces derniers jours, Israël a plusieurs fois pris pour cible le plus grand hôpital de Gaza et a détruit ce 16 novembre une partie de l'édifice, alléguant que le...

L’armée israélienne a rasé une partie de l’hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza, a annoncé ce 16 novembre la chaîne de télévision Al-Mayadeen. Tsahal avait précédemment plusieurs fois frappé ce complexe médical, l’expliquant par la présence d’une forteresse souterraine du Hamas sous ses bâtiments et affirmant que le mouvement palestinien utilisait des ambulances pour transporter ses combattants armés déguisés en civils. Le Hamas a rejeté ces allégations qu’il considère comme une tentative israélienne de justifier les "bombardements aveugles" sur la bande de Gaza. Sputnik revient sur l’histoire de l’hôpital Al-Shifa et du bunker qu’il recèle.Qui a construit les installations souterraines d’Al-Shifa?Situé dans la ville de Gaza, l'hôpital Dar Al-Shifa est le plus grand complexe médical de la bande de Gaza, avec une capacité de 700 lits. Selon le Croissant-Rouge à Gaza, plus de 10.000 personnes sont actuellement piégées dans l'hôpital visé par des frappes.Initialement caserne de l'armée à l'époque du mandat britannique pour la Palestine, Al-Shifa a été transformé en hôpital en 1946, pendant les dernières années de l'occupation britannique, et s'est développé en un complexe d'installations médicales pendant l'administration égyptienne de la bande de Gaza, entre 1953 et 1967.S'emparant de la bande de Gaza lors de la Guerre des Six-Jours en juin 1967, Israël a préservé puis agrandi le complexe hospitalier et, dans les années 1980, avec le soutien financier des États-Unis, l'a profondément remanié. Les architectes israéliens Gershon Zippor, Teddy et Ben Kaplan, entre autres, ont été chargés de créer son design moderne, esquissant un "plan directeur pour l'an 2000" de bâtiments modernes de six étages répartis sur un complexe de 12,5 acres et équipés de ce qui était à l'époque les toutes dernières innovations médicales. Outre les installations médicales, le projet aurait vu la construction d'une "salle d'opération souterraine sécurisée et d'un réseau de tunnels" sous le bâtiment N°2 de l'hôpital en 1983, avec un grand "plancher de béton souterrain" construit sous l'établissement au cours de la même période. D'autres rapports indiquent que les installations souterraines renforcées ont été utilisées pour abriter la blanchisserie de l'hôpital et "divers bureaux administratifs".Gershon Zippor avait déjà une expérience de construction des installations militaires souterraines, puisqu'entre 1972 et 1976, il avait participé à la transformation de bunkers et de tranchées utilisés pendant la Guerre des Six-Jours pour en faire le site commémoratif et le musée de la Colline des munitions à Jérusalem.Une aubaine pour le Hamas?Un rapport de 2014 publié par Ynet révélant que le fils de l’architecte Zippor, Barak, avait mentionné qu'à la fin des années 1980, un entrepreneur israélien avait "embauché le Hamas en tant que société de sécurité" pour l'hôpital. C'est ainsi que le Hamas aurait eu connaissance des zones fortifiées souterraines cachées du complexe hospitalier.En ce qui concerne l'utilisation potentielle des installations souterraines par le Hamas après le retrait d'Israël de Gaza en 2005, un rapport publié en 2009 par le quotidien israélien Haaretz affirme que les dirigeants du groupe militant ne se cachent jamais au même endroit, mais se dispersent et changent constamment d'emplacement grâce à un réseau élaboré de tunnels.Aucun des rapports israéliens sur la construction du complexe hospitalier ne montre de photos de ses sous-sols fortifiés. Les journalistes couvrant les attaques israéliennes sur ou près de l'hôpital pendant les guerres d'Israël contre le Hamas en 2008-2009, 2012, 2014 et 2023 n'ont pas encore présenté de preuve directe de l'utilisation par le Hamas des installations souterraines construites par les Israéliens.Toujours à la recherche de preuves?Tsahal espère sans aucun doute trouver des preuves de l'utilisation par le Hamas d'installations souterraines construites dans les années 1980 afin d'étayer son discours sur l'utilisation par le mouvement palestinien d'infrastructures civiles et de non-combattants comme boucliers humains. Mais il reste à voir si Tel Aviv peut réellement influencer l'opinion publique de cette manière, estime l'analyste politique.Il y a quelques semaines, Tsahal a diffusé une vidéo d'un tunnel souterrain massif et d'un complexe de bunkers qui se trouveraient sous le complexe hospitalier, comprenant des salles de conférence, des lieux de stockage d'armes et de carburant, et même une usine d'armement de fortune. Les services de renseignement israéliens ont suivi en fournissant des images de l'interrogatoire d'un combattant du Hamas où il admet qu'il y a effectivement une grande installation souterraine renforcée sous Al-Shifa, utilisée par son mouvement. Les services de renseignement américains, le Pentagone et la Maison-Blanche ont apporté leur soutien à Israël, leur allié, affirmant que le Hamas avait effectivement utilisé des tunnels sous Al-Shifa pour "des zones de commandement et de contrôle ainsi que pour le stockage d'armes", et que "des renseignements récemment déclassifiés" indiquaient que l'hôpital était utilisé "pour soutenir leurs opérations militaires".De son côté, Mehmet Rakipoglou, chercheur au Dimensions for Strategic Studies, un groupe de réflexion établi à Londres, souligne l'ironie du fait que Tsahal accuse le Hamas d'utiliser des bunkers et des tunnels sous l'infrastructure civile de Gaza alors qu'Israël lui-même semble avoir construit l'"abri secret" sous l'hôpital Al-Shifa.L’expert se réfère aux messages partagés sur les réseaux sociaux et se moquant des "preuves" rapportées par Tsahal sur les réseaux de tunnels du Hamas présumés dans les zones civiles. D’après ces messages, il s’agit de simples conteneurs d'eau, d’appareils de chauffage et de fosses septiques.

