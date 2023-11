https://fr.sputniknews.africa/20231116/quel-est-ce-chasseur-furtif-chinois-j-20-dont-pekin-ne-revele-pas-tout-1063596690.html

Quel est ce chasseur furtif chinois J-20 dont Pékin ne révèle pas tout?

En service depuis 2017, le chasseur furtif chinois Chengdu J-20 n’a été filmé pour la première fois qu’en novembre 2023 en train de tirer un missile air-air... 16.11.2023, Sputnik Afrique

Le ministère chinois de la Défense a publié le 10 novembre la première vidéo montrant le tir d’un missile air-air par un chasseur furtif Chengdu J-20 Mighty Dragon ("Dragon puissant"). Sputnik a scruté les capacités de cet aéronef militaire sur les conseils d’experts, alors que Pékin se refuse à communiquer clairement sur le sujet.Développé par Chengdu Aerospace Corporation et mis en service en 2017, le J-20 a marqué l'entrée de la Chine dans la course aux avions de combat furtifs de cinquième génération, alors que la puissance asiatique commençait à étendre ses capacités militaires en réponse à la stratégie américaine d’endiguement "Pivot vers l’Asie".Le fuselage du J-20 ne ressemble à rien de ce qui est construit aujourd'hui par d'autres géants aérospatiaux mondiaux, avec son châssis particulièrement long, ses grands ailerons frontaux (canards) et ses ailes repoussées vers l'arrière de l'avion.Ressemblance avec un chasseur soviétiqueSon apparence visuelle correspond le plus au projet du Mikoyan MiG 1.44, chasseur de cinquième génération développé par l’Union soviétique. Il est doté d'une configuration similaire avec des ailes tendues vers l'arrière, des ailettes avant et un compartiment d'armes sous le ventre.Conçu dans les années 1980 et destiné à être mis en service dans l’armée de l’air soviétique dans les années 1990, l’aéronef n’a jamais été achevé en raison de l’effondrement de l’URSS en 1991. Cependant, son prototype de démonstration technologique a quand même été construit et a fait deux vols d’essai en 2000.Performances techniquesLe J-20A (la première variante de production de la plateforme J-20) est un avion à réaction monoplace bimoteur. Il est d'une longueur de 21,2 mètres, d'une envergure de 13 mètres, d'une hauteur de 4,69 mètres. Son poids à vide est de 17 tonnes, sa masse maximale au décollage de 37 tonnes, et sa capacité de carburant de 12 tonnes.Il est propulsé par des turboréacteurs à double flux Shenyang WS-10C à post-combustion. Les premières versions de l'avion étaient équipées d’unités de puissance de la série NPO Saturn AL-31 de fabrication russe.Les J-20 ont la capacité de transporter jusqu'à 11 tonnes d'armes, avec des missiles et des bombes stockés dans plusieurs compartiments internes ainsi que sur quatre pylônes placés sous les ailes.Le fait que l'avion ne semble pas avoir de canon automatique indique qu’il aurait plutôt vocation à voler sur de longues distances et non pas à mener des combats aériens. Le J-20A aurait une vitesse maximale de 2.126 km/h, une autonomie de 5.500 km, un rayon d’action de 2.000 km et un plafond pratique de 20.000 m. L'avion dispose d’une section efficace radar (RCS) signalée à 0,01 mètre, ce qui complique sa détection par les radars ennemis.Armes et avioniqueCe chasseur peut être équipé d'une grande variété de missiles air-air de fabrication chinoise. Par exemple, il s’agit du PL-10 (un missile guidé infrarouge à imagerie multi-éléments de 105 kg avec une portée de 20 km), le PL-12 , un missile actif à guidage radar pesant 180 kg avec une portée de 70 à 100 km, et le PL-14, un missile à guidage radar actif au-delà de la portée visuelle de 200 à 230 kg avec une portée opérationnelle de 300 km.Pour les missions au sol, l'avion peut être armé de bombes à guidage de précision LS-6 de 50 et 100 kg de petit diamètre et, semble-t-il, de petits missiles de croisière anti-radar comme le YJ-91, un dérivé du Kh-31P russe ou la version anti-navire YJ-91A.En ce qui concerne l'avionique, les J-20 sont équipés d’un radar actif à balayage électronique de type 1475, d'un système de ciblage optronique EOTS-86 et d'un système de recherche et de suivi infrarouge EORD-31. Les autres caractéristiques comprennent un cockpit en verre entièrement numérique, un affichage tête haute holographique et un système d'affichage monté sur le casque.Les caractéristiques furtives de l’avion comprennent des antennes intégrées, des matériaux de revêtement absorbant les radars, les sections d’armes internes susmentionnées et des matériaux composites dans la cellule et les ailes.Implications stratégiquesLes apports stratégiques des "Dragons puissants" à la Force aérienne chinoise sont considérables. Avec leur rayon d’action de 2.000 km, les J-20 ont une portée suffisante pour couvrir la quasi-totalité de l’espace aérien et maritime contesté dans les mers de Chine méridionale et orientale, opérant à partir de bases situées en Chine continentale.Combinée à leur capacité à faire le plein en vol à l’aide d’avions de transport militaire Y-20 et à l’avantage des pistes d’atterrissage artificielles construites sur des îles dans toute la mer de Chine méridionale, la portée effective des appareils est encore étendue.Les J-20 ont également un avantage majeur sur leur potentiel adversaire de cinquième génération, le F-35. L'avion de Lockheed est en effet équipé d'un seul moteur Pratt&Whitney F135, ce qui signifie que si le moteur est endommagé ou tombe en panne en plein vol, l'avion est pratiquement voué à la destruction.En revanche, la conception bimoteur du J-20 signifie que même si l’un des moteurs est endommagé lors d’un combat ou encore présente un dysfonctionnement en vol, l’avion sera probablement capable de retourner à sa base en utilisant l’unité restante.Le commandement des forces aériennes américaines du Pacifique a indiqué en 2022 que la Chine avait commencé à déployer des J-20 pour des vols à longue distance afin d'intercepter et d'escorter des avions américains, y compris le F-35, en Asie-Pacifique.Les observateurs occidentaux estiment que la Chine a reçu entre 200 et 250 J-20 au premier semestre de 2023, et que d’autres seraient attendus au cours du second semestre.

