https://fr.sputniknews.africa/20230816/un-rapprochement-dangereux-de-f-35-us-vers-des-su-35-russes-signale-dans-le-ciel-syrien-1061369276.html

"Un rapprochement dangereux" de F-35 US vers des Su-35 russes signalé dans le ciel syrien

"Un rapprochement dangereux" de F-35 US vers des Su-35 russes signalé dans le ciel syrien

Grâce aux pilotes russes, une collision a pu être évitée entre des chasseurs russes et américains dans le ciel syrien, ont annoncé les militaires russes. Tout... 16.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-16T11:35+0200

2023-08-16T11:35+0200

2023-08-16T11:35+0200

syrie

russie

états-unis

su-35

f-35a

al-tanf

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104236/11/1042361108_0:121:2901:1752_1920x0_80_0_0_726f5e1b1988bc0e207c668bb621dc7e.jpg

Les militaires russes ont fait part d’"un rapprochement dangereux" ayant eu lieu le 14 août dans le ciel syrien, dans la zone d’Al-Tanf, entre des chasseurs américains et russes.Les Su-35 russes ont effectué un vol régulier le long de la frontière syrienne, lorsque deux chasseurs F-35 de la "coalition" dirigée par les États-Unis s’en sont approchés.Violations récurrentesLe responsable militaire a ajouté qu’au cours de la journée, la "coalition" avait violé à neuf reprises le protocole de déconfliction, lié à des vols de drones non coordonnés avec la partie russe.Par ailleurs, dans la zone d'Al-Tanf, où les routes aériennes internationales se sont concentrées, 20 violations ont été enregistrées par jour par six F-35, six F-16, quatre chasseurs Rafale, deux chasseurs Typhoon et deux drones polyvalents MQ-1C de la "coalition".

syrie

russie

états-unis

al-tanf

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

syrie, russie, états-unis, su-35, f-35a, al-tanf