Des bases américaines touchées par des tirs de roquettes en Syrie

13.08.2023

Des groupes opérant contre les troupes américaines dans l’est de la Syrie ont tiré des roquettes contre des installations militaires, rapporte l'agence de presse Fars.Cinq missiles ont notamment touché les positions américaines dans le champ gazier de Koniko. Quatre autres projectiles ont explosé sur la base d’El Omar, là encore près d’un champ d’hydrocarbures. Au moins un autre tir a touché l’aérodrome de la base d'Al Shaddadi.Une épaisse fumée était visible dans la direction de Koniko, alors que des sirènes d’ambulance retentissaient et que des hélicoptères tournaient dans le ciel, selon des témoins oculaires. Le représentant du commandement militaire américain à Bagdad n'a pas encore confirmé les faits.Les combattants syriens, dans leur déclaration, ont souligné qu’"ils continuer[aie]nt à détruire les bastions des troupes américaines, où qu'ils soient, jusqu'à ce que tout le territoire syrien soit débarrassé des envahisseurs".Terrorisme et occupation américaineL’Est syrien a connu une nouvelle flambée de violence en ce mois d’août. Le groupe djihadiste Daech* avait notamment attaqué un car transportant des soldats syriens, tuant 33 d’entre eux. Il s’agissait du troisième attentat perpétré par le groupe terroriste depuis le début du mois, portant le nombre de morts à plus de 50 sur cette période.Les autorités syriennes avaient d’ailleurs pointé la responsabilité américaine dans cette attaque. Le ministère syrien des Affaires étrangères a souligné que l’attentat faisait partie de la campagne américaine contre la souveraineté et l'indépendance de la Syrie, accusant les États-Unis de soutenir l'État islamique (EI)* pour déstabiliser le pays.Depuis 2015, les États-Unis ont établi neuf bases militaires dans le nord-est de la Syrie, dont la plus grande est située à Tell Beydar. Damas n’a de cesse de dénoncer la présence militaire américaine, perçue comme une occupation illégale, qui s'accompagne du vol de ressources naturelles appartenant au peuple syrien.*Organisation terroriste interdite en Russie

