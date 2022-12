https://fr.sputniknews.africa/20221206/les-etats-unis-deplacent-66-camions-citernes-de-petrole-syrien-vers-lirak-1057196111.html

Les États-Unis déplacent 66 camions-citernes de pétrole syrien vers l’Irak

Les États-Unis déplacent 66 camions-citernes de pétrole syrien vers l’Irak

L’armée américaine, illégalement présente sur le sol syrien, a déplacé 66 camions-citernes de pétrole vers l’Irak, selon l’agence de presse Sana. Damas dénonce... 06.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-06T20:32+0100

2022-12-06T20:32+0100

2022-12-06T20:32+0100

international

syrie

pétrole

états-unis

camion-citerne

irak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104296/12/1042961281_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6bbd7dc8488c8726d4e2c52c89c69c16.jpg

Les États-Unis continuent de faire main basse sur le pétrole syrien. En pleine crise énergétique, l’armée américaine a ainsi déplacé 66 camions-citernes de pétrole vers l’Irak, rapporte l’agence syrienne SANA.Le convoi a franchi la frontière par le passage illégal d’Al-Mahmoudiya, déjà utilisé à plusieurs reprises pour de tels trafics. Le 1er décembre dernier, 54 camions-citernes avaient déjà emprunté cette route pour se rendre en Irak. Ce type de mouvements s’est intensifié ces derniers mois dans la région de Jazira, souligne l’agence de presse syrienne SANA.La Syrie siphonnéeLa Syrie n’a cessé d’alerter sur le vol de ses ressources pétrolières par la coalition menée par les États-Unis dans le nord du pays. Les dommages de ces exactions sur les secteurs pétroliers et gaziers s’élèvent à 107 milliards de dollars sur onze ans, a récemment déclaré le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Mekdad.La Russie a souvent joint sa voix à celle de Damas pour dénoncer cette occupation américaine en Syrie, qui viole les normes internationales. Le ministre russe de la Défense avait également dénoncé cette mainmise de Washington sur les ressources syriennes en juillet dernier.La situation est d’autant plus désastreuse que la Syrie fait face à une crise énergétique. Les prix du carburant ont augmenté, touchant particulièrement les transports en commun. Damas va même fermer certaines agences gouvernementales pendant deux jours en décembre, certains employés ne pouvant plus s’y rendre.

syrie

états-unis

irak

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, syrie, pétrole, états-unis, camion-citerne, irak