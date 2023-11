https://fr.sputniknews.africa/20231116/production-darmements-russes-sous-licence-en-afrique-le-montant-revele-1063580210.html

Production d’armements russes sous licence en Afrique: le montant révélé

Production d’armements russes sous licence en Afrique: le montant révélé

La production sous licence des armements russes dans les pays africains dépasse le montant de 50 milliards de roubles, soit 560 millions de dollars, selon... 16.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-16T11:07+0100

2023-11-16T11:07+0100

2023-11-16T11:07+0100

afrique

russie

rosoboronexport

armements

véhicules blindés

munitions

partenariat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/19985/46/199854665_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_9c5234b53322cc16e4d0767c2285fad0.jpg

La coopération entre la Russie et les pays africains dans le domaine militaire et technique ne cesse de se développer.D’après le chef de Rosoboronexport, l’agence russe d’exportation d’armements, le coût total des projets de production sous licence d'armes et d'équipements militaires dépasse les 50 milliards de roubles (560 millions de dollars).Il existe des projets visant à développer des coentreprises pour la production et la maintenance de véhicules blindés, d'équipements aéronautiques et automobiles, d'armes légères, selon lui.En 2023, la Russie a signé avec les pays africains des contrats d’armements pour un montant de 4,5 milliards de dollars, a-t-il fait savoir.De plus, chaque pays africain "a une vision différente", a-t-il développé: "certains ont besoin de systèmes de défense antiaérienne, d'autres d’armes légères" ou de véhicules blindés.

afrique

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, russie, rosoboronexport, armements, véhicules blindés, munitions, partenariat