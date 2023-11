https://fr.sputniknews.africa/20231114/le-montant-des-accords-darmements-signes-en-2023-entre-la-russie-et-les-pays-africains-revele-1063537865.html

Le montant des accords d’armements signés en 2023 entre la Russie et les pays africains révélé

Le montant des accords d’armements signés en 2023 entre la Russie et les pays africains révélé

En 2023, la Russie a signé avec les pays africains des contrats d’armements pour un montant de 4,5 milliards de dollars, selon Rosoboronexport. Moscou poursuit... 14.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-14T10:30+0100

2023-11-14T10:30+0100

2023-11-14T10:33+0100

russie

afrique

armements

contrat

rosoboronexport

exportations

équipement militaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/15/1062269351_0:0:2190:1233_1920x0_80_0_0_ec29e414aaf3993d7180a536e81526fc.jpg

La coopération de la Russie avec les pays africains sur le marché de l'armement continue de se développer, a indiqué le chef de Rosoboronexport, société d’État chargée des exportations du complexe militaro-industriel.Cette année, les exportations vers les pays africains représentent plus de 30% du volume total des livraisons réalisées, a-t-il déclaré.D’après lui, Moscou poursuit actuellement la coopération concernant les contrats existants et mène des consultations sur de nouveaux projets. Le sommet Russie-Afrique, qui a eu lieu en juillet, a permis de "désigner les points de croissance de l’interaction" avec le continent africain.Globalement, le portefeuille de commandes de Rosoboronexport est stable et reste à un niveau d'environ 50 milliards de dollars, a avancé Alexandre Mikheev. Les pays du Moyen-Orient y occupent 40 à 50% du volume total.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique, armements, contrat, rosoboronexport, exportations, équipement militaire