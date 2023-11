https://fr.sputniknews.africa/20231116/moscou-et-washington-peuvent-rompre-leurs-relations-a-tout-moment-pour-cette-raison-1063598589.html

Moscou et Washington peuvent rompre leurs relations à tout moment pour cette raison

Moscou et Washington peuvent rompre leurs relations à tout moment pour cette raison

Les liens entre la Russie et les États-Unis sont devenus très ténus et risquent à tout moment de se rompre, mais ce n'est pas le choix de Moscou, a déclaré le... 16.11.2023

Les relations entre Moscou et Washington "traversent une crise très profonde" et pourraient s’arrêter à tout moment, stipule la diplomatie russe dans un communiqué publié à l’occasion du 90e anniversaire du rétablissement des relations entre les deux pays.Parmi les causes de la distorsion des liens, Moscou cite la "mission doctrinale" de Washington d'infliger une "défaite stratégique" à Moscou, l’attitude des élites américaines qui sont arrivées aux commandes du pays dans les années 1990 et 2000. Ces leaders croient en l’hégémonie des États-Unis et sont incapables d’évaluer correctement les processus qui ont lieu en Russie après l’effondrement de l’URSS en 1991.Selon Moscou, Washington "cherche de manière obsessionnelle à endiguer Moscou et Pékin et, en fin de compte, l’ensemble de la majorité mondiale qui n’est pas d’accord avec l’ordre mondial imposé par Washington". Les États-Unis déploient ces efforts sur fond de "changements géopolitiques tectoniques qui modifient l’équilibre des forces sur la scène mondiale", a déploré le ministère.Une relation longue de neuf décenniesLa diplomatie russe a rappelé que les relations entre l’Union soviétique et les États-Unis ont été rétablies en 1933, soit 16 ans après la Révolution bolchévique de 1917 en Russie. Ce rétablissement des liens interétatiques noués en 1807 a permis d’assurer la continuité. Cela a créé des opportunités pour développer un partenariat économique et commercial mutuellement avantageux et pour devenir alliés pendant la Seconde Guerre mondiale.Les principes de respect et de prise en compte des intérêts réciproques ont inspiré l’accord de 1933. Ils "sont toujours d’actualité dans un contexte actuel d’une complexité inédite", conclut la diplomatie russe.

